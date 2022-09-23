阿媽來了！舞台劇「魔法阿媽」10月1日台南場溫馨開演

郎姊與郭哥攜手帶來精采演出

由春河劇團與聯合數位文創共同主辦的舞台劇「魔法阿媽」，改編自同名經典動畫，今年4月於國父紀念館首演，9月中秋佳節在高雄場演出，更是獲得觀眾一致好評，全場觀眾與演員度過一個難忘的中秋佳節。下週「魔法阿媽」將於10/1於臺南文化中心如期演出，春河劇團邀請觀眾進劇場觀賞溫馨又充滿趣味的「魔法阿媽」。

一句「我要把你阿媽賣掉」喚起許多人的童年記憶

「魔法阿媽」劇場版在百變女伶范瑞君導演及春河團長郎祖筠細膩的刻畫詮釋下，保留文英阿姨創造的「魔法阿媽」典範，嘗試賦予臺灣女性的堅韌與勇敢新時代形象。春河團長郎祖筠親自詮釋魔法阿媽一角，無論是照顧左鄰右舍的海派外放阿媽，或是面對女兒與孫子感情內斂阿媽，十足刻畫臺灣阿媽的真實形象，引起觀眾共鳴：「這就是我阿媽啊！」

春河「魔法阿媽」舞台劇創造出有別於動畫角色鮮明形象，集合劇場實力派演員與新生代共同演繹這個屬於臺灣共同的文化記憶。主角「豆豆」年紀調整為青少年，講述更多時下青少年面對的壓力與困境。忠厚老實大白狗「西羅」則由如果兒童劇團團長趙自強百忙之中助陣演出，許久未演舞台劇的趙哥答應演出最重要的原音就是，「西羅」不用講台詞，用肢體語言征服現場。飾演黑貓「酷羅」的是「正義的算法中」中表現出色的侯彥西，帶著金穗獎最佳男主角的殊榮，彥西在劇場的演出更成熟，將小黑貓的調皮，黑化後的反差更出色的呈現。

豆媽一角設定為「歌仔戲演員」，臺南場次特別邀請到明華園天字戲劇團當家花旦孫詩雯參與演出，期待「身騎白馬」的美麗花旦詩雯台南場限定豆媽演出。豆豆好朋友「小民」則由新生代演員郭子乾的公子郭德君演出，重量級模仿天王郭子乾也特別客串演出劇中老人一角，中秋佳節來看模仿天王演出更添歡樂。

「魔法阿媽」劇場版保留原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，讓人耳目一新。圖／春河劇團提供。

數位水燈 劇場幻化成普渡祭典

本劇重頭戲「中元節放水燈」延續傳承一百六十餘年的「基隆中元祭」祭典精神，在文化部積極性補助的挹注下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，也讓全場上千名觀眾一同參與放水燈活動。以水燈為主軸，可透過簡訊文字寫下對逝去親友的思念，轉化在水燈上，現場觀眾無不被水燈帶來的視覺所震撼，也被水燈乘載著眾人的想念與祝福，牽動出內心對逝去親人最深思念與感動。而透過數位訊號轉換，真人、動畫虛實交錯呈現在強迫透視舞台及大型LED背景牆上，讓觀眾能身歷其境看到動畫中奇幻場景在劇場空間中展現。

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