解封後隨時出發！KKday搶攻日韓 自由行22,900元起

邊境解封即將到來，旅遊業者迫不及待推遊程，KKday首波鎖定廣大哈日哈韓族群，推出日韓機加酒自由行4日，最超值22,900元起。

此外，因應疫後新型態旅遊興起，KKday也將推出沖繩耍廢包車自主遊4日，強調4人成行、輕鬆包車深度遊日本，主打沖繩海灘度假村放空耍廢，品嘗炭火串燒吃到飽、網美星野咖啡廳、百年古家地豚料理，以及人氣名店暖暮拉麵等在地美饌・每人46,900元起，含來回機票、度假村及酒店住宿、在地特色餐食、當地包車導遊等，再加碼免費申請受付濟證、當地1,000萬日幣的海外防疫保險。

KKday表示，行程將於政府宣布解封後正式開賣，解封後隨時出發。

看好解封後將帶動跨境旅遊強勢反彈，KKday也同步推出東京、北海道、大阪、福岡、沖繩、京都、名古屋等地的機加酒自由行，售價22,900元起，凡購買日本機加酒商品，KKday將協助申請受付濟證並提供當地1,000萬日幣的海外防疫保險。

KKday觀察，疫情後旅遊模式將有別以往，長天數、重視防疫、減少頻繁跨域移動、結合戶外健康與深度體驗，將受到消費者青睞，因此將推出「日本耍廢包車自主遊」，強調「4人成行隨時出發 」；其中包括沖繩耍廢包車4天3夜自主遊外，近期也將陸續推出東京、大阪、北海道、九州等地的日本耍廢包車自主遊，從4天到長天數行程都有。