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搶88元機票！台灣虎航官網癱瘓 排隊人數「9999+」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台灣虎航。圖／台灣虎航提供
台灣虎航。圖／台灣虎航提供

日本宣佈將於9月29日起放寬邊境管制措施，加上台灣政府預告「0+7」政策，因此許多民眾開始佈署出遊計畫。台灣虎航在9月22日下午15:00起限時推出「單程機票88元」的促銷優惠，立刻引發民眾搶購，但是系統無力應付龐大人潮，顯示「排隊人數9999+」，引起許多買不到的網友崩潰。

為慶祝8週年，9月22日15:00起至9月29日晚間23:59期間，台灣虎航推出10月指定航班優惠，單程特價88元起（未稅），另外還有「全航線單程888元起」的慶生價（未稅）。適用搭乘日期為2022年10月1日至2023年3月25日。（需同時購買來回）。

隨著消息公佈，許多粉絲立刻準時開搶，但是進入官網後卻卡住，畫面並顯示「排隊人數9999+」的字樣，讓網友們動彈不得。網友們也紛紛崩潰表示，「我就問9999要多久」、「等了半小時的9999」、「一直進不去是怎樣啦」。

台灣虎航推出促銷優惠，但官網顯示排隊人數「9999+」，令網友崩潰。圖／擷取自台灣虎航官網
台灣虎航推出促銷優惠，但官網顯示排隊人數「9999+」，令網友崩潰。圖／擷取自台灣虎航官網

台灣虎航 機票 廉航 疫情

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