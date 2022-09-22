SOGO高雄店「減收增益」轉型 全新面貌深耕在地商圈

深耕高雄三多商圈25年的遠東SOGO高雄店，斥資2億完成最大規模改造計畫，特別的是，高雄店營業樓層由原有的B2至17樓，調整至B2至7樓，百貨營運樓層精簡為原有二分之一逐樓改裝，並針對高雄人愛美食的特性，美食陣容全面換新，在B1打造餐廳專區引進5家主題餐廳，包括全台獨家引進漢來集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專門店」。

百貨一改過去追求包山包海的極大化商場，現在百貨為了創造成長動能、靈活展店，推出中小型規模店型為一大趨勢現象，像是新光三越插旗台北東區商圈的正義國宅都更案「Diamond Towers」即將在年底前登場，該案為4千多坪規模。全新的遠東SOGO高雄店，原營業面積8千多坪，經過轉型瘦身約5千坪。除了B2至7樓為百貨營業樓層，其餘8至14樓承租予金融或民生休閒服務機構。

SOGO董事長黃晴雯特別談到日本7-Eleven之父，現任SEVEN & i控股公司會長提出的「減收增益」理論，另外，美國三大百貨現在都以開出區域型店鋪為成長動能。在全台百貨高度密集、超競爭下，SOGO高雄店透過營業面積精簡「降本求利」帶動獲利成長。

SOGO高雄店改裝以呼應高雄陽光、海洋都市特性，在改裝各樓層導入陽光、空氣、水等概念。改裝重點：一樓為化妝品、香氛、女鞋；二樓為UCC、少女裝、流行雜貨；三樓少淑女裝、珠寶、時尚配件；四樓內睡衣、藝品瓷器、寢具家居用品；五樓運動休閒、GOLF；六樓家電3C、廚房用品；七樓童裝用品、玩具、大創。