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SOGO高雄店「減收增益」轉型 全新面貌深耕在地商圈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO董事長黃晴雯（中）指出高雄店改裝為符合減收增益原則。記者江佩君／攝影
SOGO董事長黃晴雯（中）指出高雄店改裝為符合減收增益原則。記者江佩君／攝影

深耕高雄三多商圈25年的遠東SOGO高雄店，斥資2億完成最大規模改造計畫，特別的是，高雄店營業樓層由原有的B2至17樓，調整至B2至7樓，百貨營運樓層精簡為原有二分之一逐樓改裝，並針對高雄人愛美食的特性，美食陣容全面換新，在B1打造餐廳專區引進5家主題餐廳，包括全台獨家引進漢來集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專門店」。

百貨一改過去追求包山包海的極大化商場，現在百貨為了創造成長動能、靈活展店，推出中小型規模店型為一大趨勢現象，像是新光三越插旗台北東區商圈的正義國宅都更案「Diamond Towers」即將在年底前登場，該案為4千多坪規模。全新的遠東SOGO高雄店，原營業面積8千多坪，經過轉型瘦身約5千坪。除了B2至7樓為百貨營業樓層，其餘8至14樓承租予金融或民生休閒服務機構。

SOGO董事長黃晴雯特別談到日本7-Eleven之父，現任SEVEN & i控股公司會長提出的「減收增益」理論，另外，美國三大百貨現在都以開出區域型店鋪為成長動能。在全台百貨高度密集、超競爭下，SOGO高雄店透過營業面積精簡「降本求利」帶動獲利成長。

SOGO高雄店改裝以呼應高雄陽光、海洋都市特性，在改裝各樓層導入陽光、空氣、水等概念。改裝重點：一樓為化妝品、香氛、女鞋；二樓為UCC、少女裝、流行雜貨；三樓少淑女裝、珠寶、時尚配件；四樓內睡衣、藝品瓷器、寢具家居用品；五樓運動休閒、GOLF；六樓家電3C、廚房用品；七樓童裝用品、玩具、大創。

其餘樓層將規劃為提供高雄市民生活便利空間，除現有的World Gym健身中心之外，預計引進金融或民生休閒服務機構進駐。SOGO高雄店去年營收約8億，今年因有改裝工程，年營業額約7億，預計未來百貨零售年度營業額為8～10億。

六樓家電3C、廚房用品區。圖／SOGO提供
六樓家電3C、廚房用品區。圖／SOGO提供
B1引進全台獨家引進漢來集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚」。記者江佩君／攝影
B1引進全台獨家引進漢來集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚」。記者江佩君／攝影
三樓全新空間。圖／SOGO提供
三樓全新空間。圖／SOGO提供
SOGO高雄店全新店型見客。記者江佩君／攝影
SOGO高雄店全新店型見客。記者江佩君／攝影
深耕高雄三多商圈25年的遠東SOGO高雄店，斥資2億完成最大規模改造。圖／SOGO提供
深耕高雄三多商圈25年的遠東SOGO高雄店，斥資2億完成最大規模改造。圖／SOGO提供
一樓女鞋空間。圖／SOGO提供
一樓女鞋空間。圖／SOGO提供
五樓運動休閒GOLF，綠野休憩區。圖／SOGO提供
五樓運動休閒GOLF，綠野休憩區。圖／SOGO提供
四樓寢具家居用品空間。圖／SOGO提供
四樓寢具家居用品空間。圖／SOGO提供
七樓兒童滑步車道。圖／SOGO提供
七樓兒童滑步車道。圖／SOGO提供
六樓綠廊道。圖／SOGO提供
六樓綠廊道。圖／SOGO提供

SOGO 餐廳

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