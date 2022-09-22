獨／太想出國！ 虎航開賣88元機票 訂票系統「塞爆」

中央流行疫情指揮中心今日宣布自9月29日起放寬邊境管制措施、最快更有望在10月13日實施入境0+7。台灣虎航今日宣布，配合解封的好消息以及虎航成立8周年，10月指定航班有機會以單程未稅88元起的超殺價購買到外；也同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，於今日下午3點準時開賣，而售票系統瞬間湧入上萬人搶訂優惠機票，訂票系統頁面顯示已有超過9999人在線上排隊。

虎航說，本次促銷時間為今天下午3時起至2022年9月29日晚間11時59分止，搭乘期間為2022年10月1日至2023年3月25日，此優惠價需同時購買來回，也提醒旅客請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。