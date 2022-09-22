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歡慶即將解封 台灣虎航祭優惠 指定航班「88元」超殺價

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣虎航推出一系列8周年慶活動。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出一系列8周年慶活動。圖／台灣虎航提供

中央流行疫情指揮中心今天宣布自9月29日起放寬邊境管制措施、最快更有望在10月13日實施入境0+7。台灣虎航今日宣布，配合解封的好消息以及虎航成立8周年，10月指定航班有機會以單程未稅88元起的超殺價購買到外；也同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為今天下午3時起至2022年9月29日晚間11時59分止，搭乘期間為2022年10月1日至2023年3月25日，此優惠價需同時購買來回。

台灣虎航說，日本、南韓、泰國等航線10月起將增班，全航線一口氣增加到超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，鼓勵虎友們共同來搶頭香，也提醒旅客請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

台灣虎航也說， 為了邀請更多虎友來同樂，推出「虎友募集」活動，第一波為即日起至10月3日，只要追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等豐富好禮。第二波為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及 IG Sticker，拍攝專屬旅遊 IG Reels並分享，則短片內容有機會獲得評審團的青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票大獎。

台灣虎航 機票 航線

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