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這款金牌台啤只有桃園買得到！10月鐵玫瑰音樂節限定
長期參與台灣音樂活動的「台灣啤酒」，繼大港開唱之後，今年10月初將與桃園最具規模的音樂盛事「2022桃園鐵玫瑰音樂節」攜手合作，推出限量聯名款金牌台啤，屆時將在現場獨家銷售供應啤酒產品。
「2022桃園鐵玫瑰音樂節」今年將於10月1日（六）、2日（日）兩天在桃園陽光劇場盛大舉行；除周末兩天精彩的音樂節演出外，今年更於周五晚上加開「前夜祭．電音之夜」，預計吸引更多熱愛音樂的粉絲前來參與。
本次鐵玫瑰限量聯名的金牌台啤，正面維持綠色環形品牌辨識及商標，轉翻背面時則為今年鐵玫瑰音樂節的主視覺意象，由紫、紅、綠等特殊色及圖文組成，吸睛度滿點。此次音樂節視覺設計邀請剛獲得臺灣首座「葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎」的李政瀚設計師操刀，以「鐵玫瑰」和「舞台」及音樂的「多元性」為出發點，結合年輕設計元素「金屬」、「炫彩」、「時尚」建構出色彩絢麗且具備「2D即是3D動態的即視感」的視覺設計。
「2022金牌台啤鐵玫瑰音樂節聯名啤酒」，將在桃園地區7-ELEVEN與全家便利商店限定販售，商品數量視門市實際販售數量為準。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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