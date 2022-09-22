凱特王妃愛包起底！英品牌Grace Han「情書包」藏大愛

英國女王伊麗莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於日前辭世，英國與大英國協進入10天哀悼期，期間英國威廉王子與凱特王妃也現身溫莎城堡與民眾一同追思女王。而凱特王妃手上執持的「Love Letter」包不僅傳遞了對女王的無聲思念，包款更是來自台灣設計師的英國品牌Grace Han，意外成風格亮點。

事實上，這並非凱特王妃首次使用這枚「情書」包，在2020年10月的皇家公益攝影展與同年12月皇家巡迴之旅時，這枚Love Letter包款都曾伴隨在凱特王妃身旁，以簡約造型，符合王室的大方氣息。而出席追思活動時，凱特王妃使用的則為黑色小型款，除了手提，另附皮帶一條可為肩背使用，訂價73,000元。