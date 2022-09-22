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凱特王妃愛包起底！英品牌Grace Han「情書包」藏大愛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國女王伊麗莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於日前辭世，期間英國與威廉王子與凱特王妃也現身溫莎城堡與民眾一同追思女王。圖 / Grace Han提供
英國女王伊麗莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於日前辭世，期間英國與威廉王子與凱特王妃也現身溫莎城堡與民眾一同追思女王。圖 / Grace Han提供

英國女王伊麗莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於日前辭世，英國與大英國協進入10天哀悼期，期間英國威廉王子與凱特王妃也現身溫莎城堡與民眾一同追思女王。而凱特王妃手上執持的「Love Letter」包不僅傳遞了對女王的無聲思念，包款更是來自台灣設計師的英國品牌Grace Han，意外成風格亮點。

事實上，這並非凱特王妃首次使用這枚「情書」包，在2020年10月的皇家公益攝影展與同年12月皇家巡迴之旅時，這枚Love Letter包款都曾伴隨在凱特王妃身旁，以簡約造型，符合王室的大方氣息。而出席追思活動時，凱特王妃使用的則為黑色小型款，除了手提，另附皮帶一條可為肩背使用，訂價73,000元。

2012年在英國成立的Grace Han，實際是來自台灣的設計師品牌，品牌創辦人Grace從英式信封得到靈感，三角線條除了在打開之際將傳遞情感，Grace也希望包款可以將多重形式、純粹永恆、無所不在、沒有偏見的愛，為更多人帶來幸福。除了凱特王妃手上執持的包款，Love Letter包款並有長方、金屬裝飾等多個變化系列，雖然台灣並無專賣店，但可於品牌官方網站上購入。

Grace Han Love Letter黑色手提包小型款，73,000元。圖 / Grace Han提供
Grace Han Love Letter黑色手提包小型款，73,000元。圖 / Grace Han提供
與威廉王子一同出席追思活動時，凱特王妃提取了一款出自台灣設計師的英國品牌Grace Han的Love Letter黑色包款。圖 / Grace Han提供（合成圖）
與威廉王子一同出席追思活動時，凱特王妃提取了一款出自台灣設計師的英國品牌Grace Han的Love Letter黑色包款。圖 / Grace Han提供（合成圖）
除了凱特王妃手上執持的款式，Love Letter包款並有長方、金屬裝飾等多個變化系列。圖 / 翻攝自 IG @gracehanglobal
除了凱特王妃手上執持的款式，Love Letter包款並有長方、金屬裝飾等多個變化系列。圖 / 翻攝自 IG @gracehanglobal
除了凱特王妃手上執持的款式，Love Letter包款並有長方、金屬裝飾等多個變化系列。圖 / 翻攝自 IG @gracehanglobal
除了凱特王妃手上執持的款式，Love Letter包款並有長方、金屬裝飾等多個變化系列。圖 / 翻攝自 IG @gracehanglobal

英國女王 凱特王妃

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