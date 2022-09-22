凱特王妃愛包起底！英品牌Grace Han「情書包」藏大愛
英國女王伊麗莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於日前辭世，英國與大英國協進入10天哀悼期，期間英國威廉王子與凱特王妃也現身溫莎城堡與民眾一同追思女王。而凱特王妃手上執持的「Love Letter」包不僅傳遞了對女王的無聲思念，包款更是來自台灣設計師的英國品牌Grace Han，意外成風格亮點。
事實上，這並非凱特王妃首次使用這枚「情書」包，在2020年10月的皇家公益攝影展與同年12月皇家巡迴之旅時，這枚Love Letter包款都曾伴隨在凱特王妃身旁，以簡約造型，符合王室的大方氣息。而出席追思活動時，凱特王妃使用的則為黑色小型款，除了手提，另附皮帶一條可為肩背使用，訂價73,000元。
2012年在英國成立的Grace Han，實際是來自台灣的設計師品牌，品牌創辦人Grace從英式信封得到靈感，三角線條除了在打開之際將傳遞情感，Grace也希望包款可以將多重形式、純粹永恆、無所不在、沒有偏見的愛，為更多人帶來幸福。除了凱特王妃手上執持的包款，Love Letter包款並有長方、金屬裝飾等多個變化系列，雖然台灣並無專賣店，但可於品牌官方網站上購入。
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