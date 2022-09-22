這一鍋太誘人！「大同電鍋－茶葉蛋版」icash2.0新上市
愛金卡公司創意卡片不停歇，大同電鍋icash2.0繼推出紅、綠、知更鳥藍經典款式，造成搶購風潮後，再次挑戰消費者掏錢速度，竟然推出茶葉蛋版本！
復古的大同電鍋每每推出周邊商品都引爆搶購熱潮，「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻，開關處不但設計能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯時的情境；掀開鍋蓋映入眼簾的不是擬真飯粒，而是這次的最大驚喜：滿滿一鍋茶葉蛋，濃郁滷汁中佈滿著蛋殼有裂痕、看起來好入味的咖啡色茶葉蛋，最特別的是還有滷包，還原程度近乎滿分。
「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」首波預購將於9月27日上午11點於OPEN POINT App開賣，7-ELEVEN門市於10月4日起開賣，售價皆為399元；7-ELEVEN線上購物中心、博客來將於10月4日上午10點起開始販售，售價內含運費為435元。
愛金卡公司不僅陸續推出令人愛不釋手的造型卡，回饋活動更是一波接著一波：即日起至11月30日活動期間持任一張JCB icash聯名卡至7-ELEVEN門市以icash 2.0功能消費，單筆滿150元即享10% OPEN POINT點數回饋（需有icash Pay帳戶，每一icash Pay用戶每月回饋上限150點，正、附卡分別計算，活動總上限300萬點）；icash Pay「麻吉揪一夏」主題活動也持續開跑，9月30日完成推薦新戶任務，雙方皆可各獲得50點OPEN POINT回饋（被推薦人限領1次，推薦人則無次數限制）；9月30日前當月註冊新戶於7-ELEVEN門市消費最高可獲得454點OPEN POINT回饋，9月再加碼贈送OPEN POINT行動隨時取CITY PRIMA精品咖啡買一送一優惠（美式咖啡、拿鐵各限量5萬組，每OPEN POINT會員限各購一組，精品咖啡限門市兌領）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言