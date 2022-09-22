快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這一鍋太誘人！「大同電鍋－茶葉蛋版」icash2.0新上市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司推出「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」。圖／愛金卡公司提供

愛金卡公司創意卡片不停歇，大同電鍋icash2.0繼推出紅、綠、知更鳥藍經典款式，造成搶購風潮後，再次挑戰消費者掏錢速度，竟然推出茶葉蛋版本！

復古的大同電鍋每每推出周邊商品都引爆搶購熱潮，「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻，開關處不但設計能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯時的情境；掀開鍋蓋映入眼簾的不是擬真飯粒，而是這次的最大驚喜：滿滿一鍋茶葉蛋，濃郁滷汁中佈滿著蛋殼有裂痕、看起來好入味的咖啡色茶葉蛋，最特別的是還有滷包，還原程度近乎滿分。

「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」首波預購將於9月27日上午11點於OPEN POINT App開賣，7-ELEVEN門市於10月4日起開賣，售價皆為399元；7-ELEVEN線上購物中心、博客來將於10月4日上午10點起開始販售，售價內含運費為435元。

愛金卡公司不僅陸續推出令人愛不釋手的造型卡，回饋活動更是一波接著一波：即日起至11月30日活動期間持任一張JCB icash聯名卡至7-ELEVEN門市以icash 2.0功能消費，單筆滿150元即享10% OPEN POINT點數回饋（需有icash Pay帳戶，每一icash Pay用戶每月回饋上限150點，正、附卡分別計算，活動總上限300萬點）；icash Pay「麻吉揪一夏」主題活動也持續開跑，9月30日完成推薦新戶任務，雙方皆可各獲得50點OPEN POINT回饋（被推薦人限領1次，推薦人則無次數限制）；9月30日前當月註冊新戶於7-ELEVEN門市消費最高可獲得454點OPEN POINT回饋，9月再加碼贈送OPEN POINT行動隨時取CITY PRIMA精品咖啡買一送一優惠（美式咖啡、拿鐵各限量5萬組，每OPEN POINT會員限各購一組，精品咖啡限門市兌領）。

「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」開關處能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯時的情境。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」開關處能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯時的情境。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」，讓喜愛收集創意款icash2.0的消費者再次荷包失守。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」，讓喜愛收集創意款icash2.0的消費者再次荷包失守。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」掀開鍋蓋可看到滿滿一鍋茶葉蛋，還有滷包在內，還原程度近乎滿分。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」掀開鍋蓋可看到滿滿一鍋茶葉蛋，還有滷包在內，還原程度近乎滿分。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻。圖／愛金卡公司提供
「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻。圖／愛金卡公司提供

茶葉蛋 咖啡

延伸閱讀

用icash Pay乘車碼搭高雄市公車 最高享430點回饋

日月潭阿婆茶葉蛋創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

電動車插座接大同電鍋？南市環保局澄清「舊照」：充電設備已拆

麥香綠茶造型首登場 麥香三入組icash2.0 8月31日開賣

相關新聞

獨／太想出國！ 虎航開賣88元機票 訂票系統「塞爆」

中央流行疫情指揮中心今日宣布自9月29日起放寬邊境管制措施、最快更有望在10月13日實施入境0+7。台灣虎航今日宣布，配...

ZARA台北101重新開幕 三大必逛亮點帶你搶先看！

經過數月改裝，消費者期待已久的ZARA台北101店，終於在今日（9/22）重新開幕。不負期望，除了是台灣首間全新概念店之外，還與東京同步引進電子試衣系統、台灣唯一的彩妝陳列區域等，就是要讓人逛到欲罷不能。

SOGO高雄店斥資2億大改造 24日全新開幕

遠東SOGO百貨高雄店開業25年來首度大規模改裝，預計9月24日全新開幕，這次改造約斥資2億，營業樓層砍半後，其餘空間將...

momo購物網「暢秋美食祭」集200款燕麥奶下殺5折起

在全球綠色飲食浪潮下，植物基飲食趨勢發展蓬勃，純素友善、低碳排的燕麥奶躍升引領飲品市場潮流要角。momo購物網分享，燕麥...

解封後隨時出發！KKday搶攻日韓 自由行22,900元起

邊境解封即將到來，旅遊業者迫不及待推遊程，KKday首波鎖定廣大哈日哈韓族群，推出日韓機加酒自由行4日，最超值22,90...

搶88元機票！台灣虎航官網癱瘓 排隊人數「9999+」

日本宣佈將於9月29日起放寬邊境管制措施，加上台灣政府預告「0+7」政策，因此許多民眾開始佈署出遊計畫。台灣虎航在9月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。