這一鍋太誘人！「大同電鍋－茶葉蛋版」icash2.0新上市

愛金卡公司創意卡片不停歇，大同電鍋icash2.0繼推出紅、綠、知更鳥藍經典款式，造成搶購風潮後，再次挑戰消費者掏錢速度，竟然推出茶葉蛋版本！

復古的大同電鍋每每推出周邊商品都引爆搶購熱潮，「大同電鍋－茶葉蛋版icash2.0」外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻，開關處不但設計能上下撥動，感應時還會亮燈，重現正在煮飯時的情境；掀開鍋蓋映入眼簾的不是擬真飯粒，而是這次的最大驚喜：滿滿一鍋茶葉蛋，濃郁滷汁中佈滿著蛋殼有裂痕、看起來好入味的咖啡色茶葉蛋，最特別的是還有滷包，還原程度近乎滿分。

「大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0」首波預購將於9月27日上午11點於OPEN POINT App開賣，7-ELEVEN門市於10月4日起開賣，售價皆為399元；7-ELEVEN線上購物中心、博客來將於10月4日上午10點起開始販售，售價內含運費為435元。