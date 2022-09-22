貝親第三代母乳實感新品上市 昆凌大讚這點讓她好安心
最近在社群上以「8千元奶瓶」引起眾多爸媽網友會心一笑的貝親，宣布在台推出全新「第三代母乳實感奶瓶奶嘴」，透過近距離觀察幼兒的吸乳習慣，真實還原哺乳運動，讓新手爸媽也能輕鬆餵奶。貝親更邀請時尚三寶媽媽昆凌擔任代言人，她大讚全新「吸附線」設計，讓她可以安心餵奶，更輕鬆育兒。
擁有超過60年哺育用品研發經驗的貝親，深感家長們在新生兒哺餵時的各種困擾，貝親觀察寶寶的「吸吮三步驟」，研發出第三代母乳實感奶瓶奶嘴，以全新「吸附線」設計，幫助家長更輕鬆掌握寶寶合適的吸附深度，同時製造出氣密的口腔空間，更利於吸乳。而為了打造最完美的哺乳體驗，第三代母乳實感奶嘴也升級了柔軟度，成功打造出更貼近媽媽乳房肌膚柔軟度的母乳實感奶嘴，柔軟度提升高達24%。不僅如此，貝親根據新生兒的月齡不同，設計了6款不同硬度、流速的奶嘴選擇；而奶瓶瓶身的圓弧形曲線也更符合人體工學，提供家長更好的餵乳手感。除此之外，新一代的瓶身在印刷上也連帶升級，不只刻度更清晰，還推出許多超萌圖案的彩繪款，印刷360度環繞瓶身，變身風格時尚配件。
昆凌也大讚，第三代母乳實感奶嘴設計讓寶寶喝得更順、不易脹氣，餵奶時寶寶快速喝完，拍嗝輕鬆，也睡得更安穩。而全新的奶瓶彩繪設計，加上蓋子顏色也有新增不同顏色，除了可以搭配女兒出門的服裝，在使用時也可以幫助分辨，避免用錯，超級貼心。
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