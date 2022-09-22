快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

可以出國了！台灣旅客最想去‧‧‧日韓泰穩居前三名

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
解封後國人最想去的前三個國家。圖／AsiaYo提供
解封後國人最想去的前三個國家。圖／AsiaYo提供

海外旅遊市場按下近三年的暫停鍵，如今防疫政策即將全面鬆綁，為迎接即將到來的0+7與解除組團限令，亞洲訂房網AsiaYo調查，後疫情時代（返國政策調整為0+7之後）台灣旅客最想去的亞洲國家，前三名依序為日本、韓國、泰國。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，旅遊市場在後疫情時代一定會有極大的變化，估計在開放初期，會以自由行取代傳統大型團體旅遊，而民宿不像傳統的飯店同時同地聚集大量旅客，而是以少量多點的方式分散群聚風險，將會是旅客安心旅遊的優先選擇。

「AsiaYo是台灣OTA產業（Online Travel Agency，線上旅遊業）掌握最多海內外民宿資源的業者，這將是我們發展的一個重要契機。」鄭兆剛指出，有信心2023年一定能夠超越2019年疫情前，並在海外旅遊市場的業績至少成長50%。

AsiaYo估計，2023年日本房源將達3000間民宿和飯店物件，成為全台齊全的日本訂房網，甚至能提供許多國際訂房網都沒有的鄉村特色、傳統風格等特殊物件。除了民宿之外，也將獨家與日本樂天訂房系統進行房源合作，提供許多日本城市交通樞紐的商務旅館，開發日本齊全的房源選擇。

在韓國部分，AsiaYo開發大量公寓式民宿，以兩房一廳或三房兩廳為主，坪數較大、房內有獨立的廚具設備可炊煮，完整體驗韓星們的日常生活。

而泰國則將主推boutique hotel（精品 / 網美旅館），不同於一般的星級飯店，boutique hotel更注重在獨特的設計風格與搶眼的視覺，成為時下的網美及文青們最喜愛的旅宿選擇，這也將是AsiaYo在泰國市場開發上的主要趨勢。

AsiaYo在日本的房源方面，估計在2023年能開發到3000間民宿和飯店物件，成為全台齊全的日本訂房網。圖／AsiaYo提供
AsiaYo在日本的房源方面，估計在2023年能開發到3000間民宿和飯店物件，成為全台齊全的日本訂房網。圖／AsiaYo提供
boutique hotel不同於一般的星級飯店，而是更注重在獨特的設計風格與搶眼的視覺，成為時下的網美及文青們最喜愛的旅宿選擇，也是AsiaYo在泰國市場開發上的主要趨勢。圖／AsiaYo提供
boutique hotel不同於一般的星級飯店，而是更注重在獨特的設計風格與搶眼的視覺，成為時下的網美及文青們最喜愛的旅宿選擇，也是AsiaYo在泰國市場開發上的主要趨勢。圖／AsiaYo提供

日本 民宿 訂房

延伸閱讀

時隔3年首度一對一會談 日韓領袖同意須改善關係

10/13開國門！雄獅旅遊包機達3萬席次 看好日本、歐洲

經濟部mTARC聯盟促台泰合作 智慧電動車南向傳捷報

mTARC聯盟促台泰合作 智慧電動車南向布局捷報頻傳

相關新聞

獨／太想出國！ 虎航開賣88元機票 訂票系統「塞爆」

中央流行疫情指揮中心今日宣布自9月29日起放寬邊境管制措施、最快更有望在10月13日實施入境0+7。台灣虎航今日宣布，配...

ZARA台北101重新開幕 三大必逛亮點帶你搶先看！

經過數月改裝，消費者期待已久的ZARA台北101店，終於在今日（9/22）重新開幕。不負期望，除了是台灣首間全新概念店之外，還與東京同步引進電子試衣系統、台灣唯一的彩妝陳列區域等，就是要讓人逛到欲罷不能。

SOGO高雄店斥資2億大改造 24日全新開幕

遠東SOGO百貨高雄店開業25年來首度大規模改裝，預計9月24日全新開幕，這次改造約斥資2億，營業樓層砍半後，其餘空間將...

momo購物網「暢秋美食祭」集200款燕麥奶下殺5折起

在全球綠色飲食浪潮下，植物基飲食趨勢發展蓬勃，純素友善、低碳排的燕麥奶躍升引領飲品市場潮流要角。momo購物網分享，燕麥...

解封後隨時出發！KKday搶攻日韓 自由行22,900元起

邊境解封即將到來，旅遊業者迫不及待推遊程，KKday首波鎖定廣大哈日哈韓族群，推出日韓機加酒自由行4日，最超值22,90...

搶88元機票！台灣虎航官網癱瘓 排隊人數「9999+」

日本宣佈將於9月29日起放寬邊境管制措施，加上台灣政府預告「0+7」政策，因此許多民眾開始佈署出遊計畫。台灣虎航在9月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。