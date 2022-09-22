可以出國了！台灣旅客最想去‧‧‧日韓泰穩居前三名

海外旅遊市場按下近三年的暫停鍵，如今防疫政策即將全面鬆綁，為迎接即將到來的0+7與解除組團限令，亞洲訂房網AsiaYo調查，後疫情時代（返國政策調整為0+7之後）台灣旅客最想去的亞洲國家，前三名依序為日本、韓國、泰國。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，旅遊市場在後疫情時代一定會有極大的變化，估計在開放初期，會以自由行取代傳統大型團體旅遊，而民宿不像傳統的飯店同時同地聚集大量旅客，而是以少量多點的方式分散群聚風險，將會是旅客安心旅遊的優先選擇。

「AsiaYo是台灣OTA產業（Online Travel Agency，線上旅遊業）掌握最多海內外民宿資源的業者，這將是我們發展的一個重要契機。」鄭兆剛指出，有信心2023年一定能夠超越2019年疫情前，並在海外旅遊市場的業績至少成長50%。

AsiaYo估計，2023年日本房源將達3000間民宿和飯店物件，成為全台齊全的日本訂房網，甚至能提供許多國際訂房網都沒有的鄉村特色、傳統風格等特殊物件。除了民宿之外，也將獨家與日本樂天訂房系統進行房源合作，提供許多日本城市交通樞紐的商務旅館，開發日本齊全的房源選擇。

在韓國部分，AsiaYo開發大量公寓式民宿，以兩房一廳或三房兩廳為主，坪數較大、房內有獨立的廚具設備可炊煮，完整體驗韓星們的日常生活。