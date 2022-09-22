最快10月13日實施0+7 星宇航空宣布已做足準備增班、開新航點

行政院今日正式宣布最快10月13日入境「0+7」、開放觀光出入境，星宇航空也釋出「台灣人，我們在等你」系列影片，透過串連日本、泰國、馬來西亞、新加坡當地的特色景點、商家，回憶與台灣旅客互動的點點滴滴，傳達好久不見台灣旅客的思念之情。

星宇航空說，已做足準備，迎接全民重啟旅遊的時刻。目前飛航的澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等10個航點，已隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，逐步增班至平均每周4班以上，新加坡、曼谷、胡志明市等熱門航線，不只投入A330neo廣體機執勤，更已恢復天天飛航。

瞄準日本旅遊限制即將鬆綁，星宇將於10月28日起開航札幌、沖繩航線，且一開航就以每天一班密集飛航；東京、大阪也將同步增班。即將於9月底交機的第4架330neo新機，也將投入東京航線飛航。看好旅遊市場蓬勃復甦，10月28日起星宇航空峴港航線恢復每日定期航班，而因疫情延後開闢宿霧航線，也可望於明年初正式開航。

星宇航空說，疫情從2020年延燒至今已逾2年，邊境的限制讓國人好久沒能出國旅遊，但世界的美好，不應被遺忘。星宇航空從國際疫情漸緩之際，即開始籌備拍攝系列影片，製作團隊走訪4個國家，經過2個多月的拍攝和隔離，以各地國人最愛的經典特色美食、景點、店家、文化，透過在地人回想與台灣旅客互動的點點滴滴，傳達世界對台灣旅客的想念，邀請大家即刻行動，重新擁抱世界。

「台灣人，我們在等你」系列包含了日本、泰國、馬來西亞、新加坡共4個國家、14支影片。各地的受訪者不約而同提及台灣人的熱情及友好，原來旅遊不只開拓了人們的視野，更是珍貴的國民外交。