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「蘇澳鎮藏寶圖」全新上線 秋遊攻略來泡冷泉、吃海鮮

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「蘇澳鎮藏寶圖」秋季首刷1萬份，民眾可在國道5號蘇澳休息站、蘇澳火車站、蘇澳新火車站、蘇澳國道轉運站等地索取。圖／蘇澳鎮公所提供
「蘇澳鎮藏寶圖」秋季首刷1萬份，民眾可在國道5號蘇澳休息站、蘇澳火車站、蘇澳新火車站、蘇澳國道轉運站等地索取。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳鎮依山傍海，不只品嘗尚青海鮮、朝聖媽祖，還能單車山遊、古道踏青。公所即日起推出全新觀光導覽地圖，集結蘇澳冷泉、豆腐岬、蘇東隧道共15處上山下海的玩樂景點，同時精選53家不能錯過的在地美食。鎮長李明哲說，這份旅遊攻略是「蘇澳鎮藏寶圖」，歡迎全國鄉親來秋遊蘇澳。

2022年官方版蘇澳觀光導覽地圖採摺頁、雙面彩色印刷，主視覺為去年新景點蘇東隧道，裡頭3D海洋彩繪更成最夯打卡之處，另推薦蘇澳冷泉、武荖坑風景區等經典景點，海上運動推廣基地的豆腐岬、東澳粉鳥林，以及白米溪自行車道、新城溪自行車道等15個旅遊好去處。

來到蘇澳大啖美食選擇多，觀光導覽地圖精選在地53家特色店家，澎湃的海鮮餐廳、庶民小吃肉羹與米粉羹、網美咖啡店、黑糖糕伴手禮等通通上榜，公所表示這些都是在地人推薦和擁有高人氣的商家。

2022年官方版蘇澳觀光導覽地圖，秋季首刷1萬份，民眾可在國道5號蘇澳休息站、蘇澳火車站、蘇澳新火車站、蘇澳國道轉運站等地索取，蘇澳鎮公所官網、臉書「水水蘇澳」與「蘇澳鎮公所」也有電子檔帶著走，帶領遊客暢遊，感受不同視角的蘇澳。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳坐擁山海美景、冷泉瑰寶，加上海岸線長岬灣多、漁獲資源豐富，獨特海港人文更成為北台灣的觀光特色小鎮之一。邀請大家秋冬來蘇澳旅遊，搭配全新「蘇澳鎮藏寶圖」，來七星嶺健行、砲台山旅遊、品味南方澳肥美海鮮、造訪觀光工廠，享受大滿足。

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳豆腐岬。本報系資料照。
宜蘭縣蘇澳鎮南方澳豆腐岬。本報系資料照。
蘇澳鎮公所推出全新觀光導覽地圖，集結蘇澳冷泉、豆腐岬、蘇東隧道共15處玩樂景點，同時精選53家在地美食。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所推出全新觀光導覽地圖，集結蘇澳冷泉、豆腐岬、蘇東隧道共15處玩樂景點，同時精選53家在地美食。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（左1）邀大家一起來蘇澳泡冷泉。本報系資料照。
蘇澳鎮長李明哲（左1）邀大家一起來蘇澳泡冷泉。本報系資料照。
蘇澳鎮長李明哲邀全國鄉親帶著「蘇澳鎮藏寶圖」來秋遊蘇澳。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮長李明哲邀全國鄉親帶著「蘇澳鎮藏寶圖」來秋遊蘇澳。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮最夯打卡景點「蘇東隧道」，3D海洋彩繪相當吸睛照。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮最夯打卡景點「蘇東隧道」，3D海洋彩繪相當吸睛照。記者林佳彣／攝影
全新蘇澳觀光導覽地圖採摺頁、雙面彩色印刷，主視覺為去年新景點蘇東隧道。圖／蘇澳鎮公所提供
全新蘇澳觀光導覽地圖採摺頁、雙面彩色印刷，主視覺為去年新景點蘇東隧道。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 海鮮 冷泉

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