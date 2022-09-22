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貝克漢前任神隊友 法足球男神曝全新黑白照一樣逆天帥

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
加入成為萬寶龍Mark Maker一員Zinédine Zidane並表示萬寶龍是重視文化和品質的品牌，相信透過書寫的力量傳達意念和想法的重要性。圖 / 萬寶龍提供
加入成為萬寶龍Mark Maker一員Zinédine Zidane並表示萬寶龍是重視文化和品質的品牌，相信透過書寫的力量傳達意念和想法的重要性。圖 / 萬寶龍提供

認識一個品牌，感受其提供的服務或產品的體驗是其中一種，又或是透過認識其品牌代言人，則可更完整感受其精神與風格。近日精品品牌代言人新訊頻傳，萬寶龍便邀請到足球男神席丹加盟、並釋出一組黑白照片傳遞了優雅風格形象，而Moncler則找到中國男星王一博，鎖定大中華與年輕市場，活力十足。

同時擁有歌手、舞者、演員與職業摩托車手的王一博，堪稱中國新生代最傑出的佼佼者之一。而在秋冬即將來臨之際，盟可睞MONCLER也正式宣佈，將由王一博出任品牌全球代言人。雖然今日僅釋出一張宣傳照片，但未來王一博將穿戴上2022秋冬Moncler新品，令人期待。

曾經是貝克漢同隊友的法國足球巨星席丹（Zinédine Zidane），不僅在職業足球領域留下優異成績，近年更轉任為教練，在風格、成就上都再度進階。加入成為萬寶龍Mark Maker一員Zinédine Zidane並表示萬寶龍是重視文化和品質的品牌，相信透過書寫的力量傳達意念和想法的重要性。

「因為我父親和家人將他們的價值觀和文化傳達給我，使我獲益良多，我也進而嘗試散播給更多的人。很少有人知道我每天都在筆記本上書寫。其實我不是只會為人簽名呢！」這或解釋了，Zinédine Zidane除了在今日釋出的黑白行形象中不僅執持萬寶龍經典皮件，同時多個低頭書寫、翻閱的動作，流露了沈著魅力，自然而不造做。

值得一提的是，席丹還將成為萬寶龍Legend香水系列代言人，不管是感官可以感知、或無形的男人味？跟著席丹、準沒錯！

加入成為萬寶龍Mark Maker一員Zinédine Zidane並表示萬寶龍是重視文化和品質的品牌，相信透過書寫的力量傳達意念和想法的重要性。圖 / 萬寶龍提供
加入成為萬寶龍Mark Maker一員Zinédine Zidane並表示萬寶龍是重視文化和品質的品牌，相信透過書寫的力量傳達意念和想法的重要性。圖 / 萬寶龍提供
席丹甫成為萬寶龍Mark Maker一員，與品牌Legend香水代言人。圖 / 萬寶龍提供
席丹甫成為萬寶龍Mark Maker一員，與品牌Legend香水代言人。圖 / 萬寶龍提供
同時擁有歌手、舞者、演員與職業摩托車手的王一博，堪稱中國新生代最傑出的佼佼者之一。圖 / Moncler提供
同時擁有歌手、舞者、演員與職業摩托車手的王一博，堪稱中國新生代最傑出的佼佼者之一。圖 / Moncler提供
除了本次萬寶龍發表的黑白形象照，席丹的官方IG上也有各式生活風格照片，展示足球男神的生活點滴。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
除了本次萬寶龍發表的黑白形象照，席丹的官方IG上也有各式生活風格照片，展示足球男神的生活點滴。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
Zinédine Zidane在黑白行形象中不僅執持萬寶龍經典皮件，同時低頭書寫、翻閱的動作，流露了沈著魅力，自然而不造做。圖 / 萬寶龍提供
Zinédine Zidane在黑白行形象中不僅執持萬寶龍經典皮件，同時低頭書寫、翻閱的動作，流露了沈著魅力，自然而不造做。圖 / 萬寶龍提供

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