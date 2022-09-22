喝微醉抽「米其林二星免費吃」 兩款限定口味同步上市

來自日本最受歡迎的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」是台灣消費者最喜愛的低酒精飲料，為了回饋台灣粉絲們長期支持，HOROYOI微醉特別推出「微醉米其林大賞」活動，即日起至11月15日止，購買微醉指定口味任3罐，登錄發票就能月月抽好禮，更有機會抽中米其林二星餐廳萬元雙人席等大獎。此外，品牌同步全新推出兩款限定口味「芒果水蜜桃」和「荔枝葡萄柚」，提供消費者季節限定的微醉滋味。

「HOROYOI微醉」今年秋天隆重推出好康活動「微醉米其林大賞」，首獎為全台超夯的米其林二星餐廳雙人席；二獎則是微醉女神Hebe田馥甄2022演唱會限量周邊「喝喝玻璃杯組」；三獎可獲得微醉2022限量療癒抱枕（款式隨機）；四獎為微醉經典口味6入組（口味隨機）。此外，若是購買經典口味六入組並上網登錄，還有機會額外再抽米其林二星餐廳雙人席，享受充滿儀式感的放鬆饗宴。

即日起至11月15日止，凡購買微醉指定口味任3罐（包含白色沙瓦、葡萄沙瓦、紅茶沙瓦、乳酸沙瓦、白桃、白葡萄及蜂蜜檸檬），並於活動期間登錄有效發票之發票號碼，填妥個人資料即可參加抽獎活動。

此外，「HOROYOI微醉」每年推出的季節限定口味總是令人充滿期待，此次以豐富水果風味作為主角，「芒果水蜜桃」，以黃金比例調和清爽芒果和香甜水蜜桃兩種不同口味的果汁，外包裝則以讓人感到放鬆療癒的南國度假風為設計發想。「荔枝葡萄柚」酒液中完美融合了2種水果的雙重風味，入口後能感受奶甜中帶著一絲柑橘香，果香後則是微甜微酸的氣泡清爽感，巧妙的以水果果汁調和雞尾酒味道、增添整體香氣，酸甜爽口的滋味讓人回味無窮。

更多資訊請見「微醉米其林大賞」官方網站。

「HOROYOI微醉」芒果水蜜桃口味，每罐建議售價49元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「HOROYOI微醉」荔枝葡萄柚口味，每罐建議售價49元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康