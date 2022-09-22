喝微醉抽「米其林二星免費吃」 兩款限定口味同步上市
來自日本最受歡迎的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」是台灣消費者最喜愛的低酒精飲料，為了回饋台灣粉絲們長期支持，HOROYOI微醉特別推出「微醉米其林大賞」活動，即日起至11月15日止，購買微醉指定口味任3罐，登錄發票就能月月抽好禮，更有機會抽中米其林二星餐廳萬元雙人席等大獎。此外，品牌同步全新推出兩款限定口味「芒果水蜜桃」和「荔枝葡萄柚」，提供消費者季節限定的微醉滋味。
「HOROYOI微醉」今年秋天隆重推出好康活動「微醉米其林大賞」，首獎為全台超夯的米其林二星餐廳雙人席；二獎則是微醉女神Hebe田馥甄2022演唱會限量周邊「喝喝玻璃杯組」；三獎可獲得微醉2022限量療癒抱枕（款式隨機）；四獎為微醉經典口味6入組（口味隨機）。此外，若是購買經典口味六入組並上網登錄，還有機會額外再抽米其林二星餐廳雙人席，享受充滿儀式感的放鬆饗宴。
即日起至11月15日止，凡購買微醉指定口味任3罐（包含白色沙瓦、葡萄沙瓦、紅茶沙瓦、乳酸沙瓦、白桃、白葡萄及蜂蜜檸檬），並於活動期間登錄有效發票之發票號碼，填妥個人資料即可參加抽獎活動。
此外，「HOROYOI微醉」每年推出的季節限定口味總是令人充滿期待，此次以豐富水果風味作為主角，「芒果水蜜桃」，以黃金比例調和清爽芒果和香甜水蜜桃兩種不同口味的果汁，外包裝則以讓人感到放鬆療癒的南國度假風為設計發想。「荔枝葡萄柚」酒液中完美融合了2種水果的雙重風味，入口後能感受奶甜中帶著一絲柑橘香，果香後則是微甜微酸的氣泡清爽感，巧妙的以水果果汁調和雞尾酒味道、增添整體香氣，酸甜爽口的滋味讓人回味無窮。
更多資訊請見「微醉米其林大賞」官方網站。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言