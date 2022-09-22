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別了SALVATORE只要FERRAGAMO 傳奇設計師操刀改朝換代

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ferragamo換上全新logo。圖／摘自品牌IG
Ferragamo換上全新logo。圖／摘自品牌IG

以精緻鞋履聞名的義大利精品品牌Salvatore Ferragamo，今年初先從英國品牌Burberry挖角，換上曾與Phoebe Philo打造Celine盛世的CEO Marco Gobetti，並於三月宣布26歲的英國設計師Maximilian Davis擔任藝術總監，預計將於本週末米蘭當地時間9月24日週日下午發表上任後首個系列女裝作品。

為迎接品牌歷史上全新的篇章，昨日透過IG社群媒體發布全新的logo設計，找來當初為Joy Division、New Order等英倫樂團在70、80年代打造一系列經典唱片封面的傳奇設計大師Peter Saville操刀，走簡約風格的全新logo，直接就把原來創辦人的名字Salvatore砍掉，僅保留姓氏Ferragamo。是否也將為時尚界掀起全新的都會簡約風，令人相當期待。

Ferragamo換上全新logo。圖／摘自品牌IG
Ferragamo換上全新logo。圖／摘自品牌IG

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