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宜蘭傳藝10月遊園名字有「這4字」門票買1送1 國慶寶寶雙十當天免費入園

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「狂夢藝術」打破舞臺上下的界線，邀請民眾隨演出者走入園區的建築巷弄，挖掘傳統記憶與技藝。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
「狂夢藝術」打破舞臺上下的界線，邀請民眾隨演出者走入園區的建築巷弄，挖掘傳統記憶與技藝。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

近期大家想出遊的心情都蠢蠢欲動，宜蘭傳藝園區特別推出「傳藝慶雙十」活動，除了10月10日國慶寶寶當天可免費入園，名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，只要憑身分證或相關證明文件，整個10月都可享普通門票買1送1的限購優惠，民眾可把握機會邀請名字有這4字的親朋好友，相揪同遊宜蘭傳藝。

全聯善美的文化藝術基金會表示，宜蘭傳藝園區在10月份不僅有歡慶雙十的優惠活動，展演節目更是精彩豐富，包含10月1日至10月10日由國立傳統藝術中心主辦的的2022亞太傳統藝術節，有65場演出、20場工藝創作示範與20場工藝手作體驗；國慶連假還有為期3天的「賀壽打鐵日（Birthday Party）」市集。此外，10月10日至10月31日還有「狂夢藝術」帶來沉浸式互動演出《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》，融合舞蹈、馬戲、火舞，打破舞臺上下的界線，邀請民眾隨演出者走入園區的建築巷弄，挖掘傳統記憶與技藝，邊欣賞演出、同時感受園區獨特的氛圍，是非常值得一探的體驗。

「狂夢藝術」團隊特別以宜蘭傳藝園區文昌祠、黃舉人宅、廣孝堂等具歷史意義的場域以及三街，與表演藝術、民俗文化交錯對話，讓歷史脈絡與當今生活脈動重新產生連結，並透過移動的演出形式，淡化舞蹈、馬戲、戲劇以及觀眾和表演者間的邊界，嘗試將觀者帶入故事中，藉由不同視角，與觀眾一起完整專屬互動體驗。

10月10日國慶寶寶當天可免費入園暢遊宜蘭傳藝園區，名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，整個10月都可享普通門票買1送1的限購優惠。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
10月10日國慶寶寶當天可免費入園暢遊宜蘭傳藝園區，名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，整個10月都可享普通門票買1送1的限購優惠。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭 國慶

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