宜蘭傳藝10月遊園名字有「這4字」門票買1送1 國慶寶寶雙十當天免費入園

近期大家想出遊的心情都蠢蠢欲動，宜蘭傳藝園區特別推出「傳藝慶雙十」活動，除了10月10日國慶寶寶當天可免費入園，名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，只要憑身分證或相關證明文件，整個10月都可享普通門票買1送1的限購優惠，民眾可把握機會邀請名字有這4字的親朋好友，相揪同遊宜蘭傳藝。

全聯善美的文化藝術基金會表示，宜蘭傳藝園區在10月份不僅有歡慶雙十的優惠活動，展演節目更是精彩豐富，包含10月1日至10月10日由國立傳統藝術中心主辦的的2022亞太傳統藝術節，有65場演出、20場工藝創作示範與20場工藝手作體驗；國慶連假還有為期3天的「賀壽打鐵日（Birthday Party）」市集。此外，10月10日至10月31日還有「狂夢藝術」帶來沉浸式互動演出《紅磚牆縫裡的「ㄐㄧˋ ㄧˋ」》，融合舞蹈、馬戲、火舞，打破舞臺上下的界線，邀請民眾隨演出者走入園區的建築巷弄，挖掘傳統記憶與技藝，邊欣賞演出、同時感受園區獨特的氛圍，是非常值得一探的體驗。