裝窗簾落伍了！為居家隔熱、助暖 專家：裝百葉窗最實用

現在的天氣，不是極熱就是極冷，在居家空間中，想要有陽光灑落的美好氛圍，但又不想要太熱或太冷，這時候遮擋窗戶的選擇很重要。過往大家都選擇窗簾為主，但想要助暖、或隔熱，有新選擇，就是百葉窗。

國內客製化百葉窗指標品牌Sunline Shutters指出，目前的窗簾可以分為傳統布簾、百葉窗簾、羅馬簾、線簾、風琴簾與蜂巢簾等，而窗簾不僅有遮光的作用，更希望能跟家中設計相配卻又不顯突兀，又能達到降溫、抗UV、通風、私密性等功能，選擇上需要更為。

Sunline Shutters也觀察，現代人挑選窗簾，會將進光量、視野遮蔽率與通風度納入考量，以家用的百葉窗來說，過去讓人覺得葉片容易斷裂、擔心家中有幼兒，使用上會造成危險性，美觀上難以與家中設計做搭配，甚至是清潔不易等，其實目前都已經全面進化。

「從塑鋁、全鋁、實木各種材質百葉窗，不僅款式多樣，更可製成窗型、門型。」Sunline Shutters表示，百葉窗能夠滿足不同場域與風格，又能有效阻擋西曬陽光、隔音效果佳、通風，在潮濕的環境下更耐用，即使大太陽的曝曬也不會變形。許多人擔心百葉窗難以清潔，其實只要使用長柄除塵刷輕刷即可將灰塵與塵蟎拍掉。

至於百葉窗拉桿的實用性，Sunline Shutters解釋，進光量、視野遮蔽率與通風度，取決於百葉窗的葉片角度，而操控葉片旋轉角度的大功臣便是「拉桿」，目前拉桿分為美式拉桿、澳式拉桿等，兩種拉桿兼具不同特色與優勢，可配合不同的使用習慣與裝潢風格需求進行選擇。