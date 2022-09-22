快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裝窗簾落伍了！為居家隔熱、助暖 專家：裝百葉窗最實用

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
百葉窗的清潔方式相較於傳統窗簾來的更簡單，平時僅需要使用長柄除塵刷輕刷即可將灰塵與塵蟎拍掉。圖／Sunline Shutters提供
百葉窗的清潔方式相較於傳統窗簾來的更簡單，平時僅需要使用長柄除塵刷輕刷即可將灰塵與塵蟎拍掉。圖／Sunline Shutters提供

現在的天氣，不是極熱就是極冷，在居家空間中，想要有陽光灑落的美好氛圍，但又不想要太熱或太冷，這時候遮擋窗戶的選擇很重要。過往大家都選擇窗簾為主，但想要助暖、或隔熱，有新選擇，就是百葉窗。

國內客製化百葉窗指標品牌Sunline Shutters指出，目前的窗簾可以分為傳統布簾、百葉窗簾、羅馬簾、線簾、風琴簾與蜂巢簾等，而窗簾不僅有遮光的作用，更希望能跟家中設計相配卻又不顯突兀，又能達到降溫、抗UV、通風、私密性等功能，選擇上需要更為。

Sunline Shutters也觀察，現代人挑選窗簾，會將進光量、視野遮蔽率與通風度納入考量，以家用的百葉窗來說，過去讓人覺得葉片容易斷裂、擔心家中有幼兒，使用上會造成危險性，美觀上難以與家中設計做搭配，甚至是清潔不易等，其實目前都已經全面進化。

「從塑鋁、全鋁、實木各種材質百葉窗，不僅款式多樣，更可製成窗型、門型。」Sunline Shutters表示，百葉窗能夠滿足不同場域與風格，又能有效阻擋西曬陽光、隔音效果佳、通風，在潮濕的環境下更耐用，即使大太陽的曝曬也不會變形。許多人擔心百葉窗難以清潔，其實只要使用長柄除塵刷輕刷即可將灰塵與塵蟎拍掉。

至於百葉窗拉桿的實用性，Sunline Shutters解釋，進光量、視野遮蔽率與通風度，取決於百葉窗的葉片角度，而操控葉片旋轉角度的大功臣便是「拉桿」，目前拉桿分為美式拉桿、澳式拉桿等，兩種拉桿兼具不同特色與優勢，可配合不同的使用習慣與裝潢風格需求進行選擇。

Sunline Shutter建議，仍是需要專業的丈量與看過實品再決定，近期周年慶也有不少優惠，如HOLA即日起至9月28日，買2,500元送200元的活動，可以好好把握。

隨著高溫的日子越來越長，也因此消費者在選擇窗簾時，已經開始會將進光量、視野遮蔽率與通風度納入評估的考量。圖／Sunline Shutters提供
隨著高溫的日子越來越長，也因此消費者在選擇窗簾時，已經開始會將進光量、視野遮蔽率與通風度納入評估的考量。圖／Sunline Shutters提供
隨著高溫的日子越來越長，也因此消費者在選擇窗簾時，已經開始會將進光量、視野遮蔽率與通風度納入評估的考量。圖／Sunline Shutters提供
隨著高溫的日子越來越長，也因此消費者在選擇窗簾時，已經開始會將進光量、視野遮蔽率與通風度納入評估的考量。圖／Sunline Shutters提供

延伸閱讀

海岸線驚見「整排鯨魚屍體」！230頭領航鯨擱淺沙灘 死因成謎專家急調查

房市928檔登場 專家：利空雲集「百年一遇」

「0+7」規畫將公布 王必勝：10月中旬以前 最晚10月15日

邊境鬆綁下一步？專家建議：只通報重症不強制戴口罩

相關新聞

獨／太想出國！ 虎航開賣88元機票 訂票系統「塞爆」

中央流行疫情指揮中心今日宣布自9月29日起放寬邊境管制措施、最快更有望在10月13日實施入境0+7。台灣虎航今日宣布，配...

ZARA台北101重新開幕 三大必逛亮點帶你搶先看！

經過數月改裝，消費者期待已久的ZARA台北101店，終於在今日（9/22）重新開幕。不負期望，除了是台灣首間全新概念店之外，還與東京同步引進電子試衣系統、台灣唯一的彩妝陳列區域等，就是要讓人逛到欲罷不能。

SOGO高雄店斥資2億大改造 24日全新開幕

遠東SOGO百貨高雄店開業25年來首度大規模改裝，預計9月24日全新開幕，這次改造約斥資2億，營業樓層砍半後，其餘空間將...

momo購物網「暢秋美食祭」集200款燕麥奶下殺5折起

在全球綠色飲食浪潮下，植物基飲食趨勢發展蓬勃，純素友善、低碳排的燕麥奶躍升引領飲品市場潮流要角。momo購物網分享，燕麥...

解封後隨時出發！KKday搶攻日韓 自由行22,900元起

邊境解封即將到來，旅遊業者迫不及待推遊程，KKday首波鎖定廣大哈日哈韓族群，推出日韓機加酒自由行4日，最超值22,90...

搶88元機票！台灣虎航官網癱瘓 排隊人數「9999+」

日本宣佈將於9月29日起放寬邊境管制措施，加上台灣政府預告「0+7」政策，因此許多民眾開始佈署出遊計畫。台灣虎航在9月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。