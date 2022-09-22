炸海螺、燉雞肉！ABV「克國風味料理」飄加勒比海味

不斷在料理上推陳出新、帶來異國風味感受的ABV餐酒館，此次於旗下的ABV加勒比海餐酒館，以聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯聯邦的風味為主軸，推出傳統聖克里斯多福及尼維斯式燉雞肉、克國經典什錦飯等9款傳統餐點，呈現一場熱情的海島盛宴。

「聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯聯邦」為台灣邦交國之一，位於中美洲加勒比海地區的小安地列斯群島北部背風群島，國土的主要是由兩個火山島嶼組成。國內擁有多處優美的沙灘、自然雨林景觀，並且有提摩西山丘、硫磺山要塞國家公園、讚特港碼頭等代表性景點，並以加勒比海飲食為文化為主。今年的9月19日，也正是該國建國39週年的獨立紀念日。

本次ABV團隊以克國普遍的椰子、海螺、豆類等食材，以傳統料理的手法，推出9道傳統菜餚。「傳統聖克里斯多福及尼維斯式燉雞肉」選用去骨雞腿肉以焦糖翻炒，呈現棕色色澤，再搭配青椒、洋蔥、蕃茄等多種蔬菜與香料燉煮，滋味鹹香微辣，每份320元。「聖克里斯多福及尼維斯炒鱈魚佐傳統椰子餅」乃是當地的指標性料理，將鱈魚與洋蔥、蕃茄、大蒜和奶油一同拌炒入味，再搭配上椰子圓餅，滋味豐富又具飽足感，每份320元。