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炸海螺、燉雞肉！ABV「克國風味料理」飄加勒比海味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
克國酥炸海螺餅，280元。圖／ABV提供
克國酥炸海螺餅，280元。圖／ABV提供

不斷在料理上推陳出新、帶來異國風味感受的ABV餐酒館，此次於旗下的ABV加勒比海餐酒館，以聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯聯邦的風味為主軸，推出傳統聖克里斯多福及尼維斯式燉雞肉、克國經典什錦飯等9款傳統餐點，呈現一場熱情的海島盛宴。

「聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯聯邦」為台灣邦交國之一，位於中美洲加勒比海地區的小安地列斯群島北部背風群島，國土的主要是由兩個火山島嶼組成。國內擁有多處優美的沙灘、自然雨林景觀，並且有提摩西山丘、硫磺山要塞國家公園、讚特港碼頭等代表性景點，並以加勒比海飲食為文化為主。今年的9月19日，也正是該國建國39週年的獨立紀念日。

本次ABV團隊以克國普遍的椰子、海螺、豆類等食材，以傳統料理的手法，推出9道傳統菜餚。「傳統聖克里斯多福及尼維斯式燉雞肉」選用去骨雞腿肉以焦糖翻炒，呈現棕色色澤，再搭配青椒、洋蔥、蕃茄等多種蔬菜與香料燉煮，滋味鹹香微辣，每份320元。「聖克里斯多福及尼維斯炒鱈魚佐傳統椰子餅」乃是當地的指標性料理，將鱈魚與洋蔥、蕃茄、大蒜和奶油一同拌炒入味，再搭配上椰子圓餅，滋味豐富又具飽足感，每份320元。

海螺在該國是常見的美味佳餚，「克國酥炸海螺餅」即是選用彈牙海螺，切碎後混上麵粉、雞蛋麵糊，油炸成香酥的海螺餅，可再搭配特製醬汁品嚐，每份280元。除此之外，還有「島國鮮蔬蒸海鱸」、「克國經典什錦飯」、「聖克里斯多福及尼維斯燉羊肉湯」、「玉米舒芙蕾」、「聖克里斯多福及尼維斯風味南瓜粽」與「加勒比海經典椰子卷&葡萄乾卷」等餐點，各有不同特色。包括台北忠孝店、竹北光明門市均有供應。

ABV本季新菜以聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯聯邦風味為主軸。圖／ABV提供
ABV本季新菜以聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯聯邦風味為主軸。圖／ABV提供
傳統聖克里斯多福及尼維斯式燉雞肉，320元。圖／ABV提供
傳統聖克里斯多福及尼維斯式燉雞肉，320元。圖／ABV提供
聖克里斯多福及尼維斯炒鱈魚佐傳統椰子餅，320元。圖／ABV提供
聖克里斯多福及尼維斯炒鱈魚佐傳統椰子餅，320元。圖／ABV提供
克國經典什錦飯，340元。圖／ABV提供
克國經典什錦飯，340元。圖／ABV提供

加勒比海地區

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