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店家被網友評價最差一星不生氣 神回覆反而生意更興隆

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

有些店家如果被客人在網路留下評價最差的「一顆星」，常不以為然甚至動怒，知名的「阿堂鹹粥」一再登上媒體就是例子。不過也在台南的一家「魚肚小吃」有客人留下「一星負評」，老闆沒抓狂或回嗆，反因「高情商回覆」，連日成為網路熱搜主角，生意更好、整體也獲四顆星評價。

臉書社團「爆廢公社公開版」昨有網友留下截圖顯示，Google評論日前有人留下一星負評稱「我的女朋友吃完飯就和我分手了」。業者回覆「恭喜你，一頓飯看清了一個女人，如果再交新女友，別忘了再來本店測試是否為真感情」。

店家被網友評價最差「一星」不生氣 ，神回覆反而生意更興隆。記者周宗禎／翻攝
店家被網友評價最差「一星」不生氣 ，神回覆反而生意更興隆。記者周宗禎／翻攝

這家魚肚小吃被人在Google評價留下一顆星，說明內容疑指東西不好吃造成「我的女朋友吃完飯就和我分手了」；不過網友發現業者的回覆竟然是「恭喜留言者」，要對方交到新女友再來光顧測試感情，贏來網友稱讚表示「想分手就來這家店」、「老闆好幽默」、「神回覆啊」，還有人時「想帶我女朋友去測試一下...」。

許多網友看到業者回覆紛紛稱讚老闆超機智、好幽默、「這家店是真愛測試嗎？」雖然有人留下一顆星，但也有許多人表示這家店的東西很好吃，稱讚「這間超好吃的」、「肉片很下飯、煎魚腸爽口」、「台南宵夜好所在」。

分手 台南

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