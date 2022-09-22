快訊

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CASETiFY台灣首間品牌概念店信義區開幕 首4日2件8折快衝

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY特別邀請Cherng與許彤設計出3款CASETiFY STUDiO台灣首店限定手機殼，於店面獨家販售。圖／CASETiFY提供
CASETiFY特別邀請Cherng與許彤設計出3款CASETiFY STUDiO台灣首店限定手機殼，於店面獨家販售。圖／CASETiFY提供

配件品牌CASETiFY開實體店了！台灣首間品牌概念店CASETiFY STUDiO 9月22日在新光三越台北信義新天地A11一樓盛大開幕，歡慶開幕，推出開幕首4日限定優惠，凡來店消費指定產品可享2件（含）以上8折優惠，當日單筆結帳金額滿3,000元，還可獲得限量「TAIPEI」彩珠手機吊飾乙條。

CASETiFY STUDiO以開放式的店面設計，展售全系列各式電子與生活配件商品，包括熱門聯名系列手機殼、各種時尚風格的手機背帶、Apple Watch防護殼、MagSafe卡套、AirTag掛環，還有使用EcoShock防護科技具最強防摔能力的全新iPhone 14系列手機殼系列，讓剛入手新機的消費者可以為心愛的裝置加上最安心的防護。除了可以現場挑選、試用，選擇困難症的消費者，也可直接來店現場客製化專屬手機殼，享受最快30分鐘取貨的便利服務。

CASETiFY更聯手台灣藝術家「Cherng」與「許彤」，於9月30日前特別推出台灣首店限定手機殼，於店面獨家販售。店內也特別設置了聯手台灣藝術家曲家瑞老師推出的獨家系列「曲家瑞的行動畫廊」，以曲家瑞老師最為經典的色塊藝術與2幅知名畫作「夏日的最後一天」和「你好！紐約」為設計主軸，推出配件專區。另外，店內亦特別展示Cherng、許彤、SAITEMISS低級失誤、梅康米與Raimochi等來自台灣的人氣插畫家和創作者的藝術家系列。

隨著概念店開幕，CASETiFY亦將台灣納入「RECASETiFY回收計劃」，於店內設置舊手機殼回收箱，消費者凡攜帶任一品牌型號的舊手機殼至CASETiFY STUDiO回收，即可獲得CASETiFY產品8.5折優惠券乙張，為環保盡一份心力還能享受實際回饋。

店內特別展示Cherng、許彤、SAITEMISS低級失誤、梅康米與Raimochi等來自台灣的人氣插畫家和創作者的藝術家系列。圖／CASETiFY提供
店內特別展示Cherng、許彤、SAITEMISS低級失誤、梅康米與Raimochi等來自台灣的人氣插畫家和創作者的藝術家系列。圖／CASETiFY提供
曲家瑞 × CASETiFY藝術家系列於CASETiFY STUDiO台灣首間品牌概念店發售。圖／CASETiFY提供
曲家瑞 × CASETiFY藝術家系列於CASETiFY STUDiO台灣首間品牌概念店發售。圖／CASETiFY提供
開幕首4日滿額贈限量TAIPEI彩珠手機吊飾。圖／CASETiFY提供
開幕首4日滿額贈限量TAIPEI彩珠手機吊飾。圖／CASETiFY提供
除了手機殼，CASETiFY還有推出各種時尚風格電子與生活配件。圖／CASETiFY提供
除了手機殼，CASETiFY還有推出各種時尚風格電子與生活配件。圖／CASETiFY提供
CASETiFY STUDiO店內設置了iPhone 14保護殼專區。圖／CASETiFY提供
CASETiFY STUDiO店內設置了iPhone 14保護殼專區。圖／CASETiFY提供
CASETiFY台灣首間品牌概念店於新光三越台北信義新天地A11一樓盛大開幕。圖／CASETiFY提供
CASETiFY台灣首間品牌概念店於新光三越台北信義新天地A11一樓盛大開幕。圖／CASETiFY提供
選擇困難症的消費者，也可直接來店現場客製化專屬手機殼，享受最快30分鐘取貨的便利服務。圖／CASETiFY提供
選擇困難症的消費者，也可直接來店現場客製化專屬手機殼，享受最快30分鐘取貨的便利服務。圖／CASETiFY提供
RECASETiFY回收計劃於店內設置回收箱，回收手機殼即可獲得CASETiFY產品8.5折優惠券乙張。圖／CASETiFY提供
RECASETiFY回收計劃於店內設置回收箱，回收手機殼即可獲得CASETiFY產品8.5折優惠券乙張。圖／CASETiFY提供

藝術家 品牌

延伸閱讀

潮流地標再進化！嶄新LEVI'S西門旗艦店 攜手藝術家打造丹寧創作、導入客製服務

幸福人壽賤賣信義區D1七億土地 前協理30萬交保

左手賣右手！幸福人壽遭賤賣北市信義區D1土地 北檢再約談5人

高美館《野放途》 藝術家呈現南方當代藝術的質樸純真

相關新聞

挺蕉農推優惠 全聯袋裝香蕉33元、愛買量販限時1斤15元

近期國內香蕉價格崩跌，超市量販紛紛推出優惠促銷，力挺本土蕉農，鼓勵大家多食用高纖助消化，還富含抗氧化物的香蕉。全聯表示，...

炸海螺、燉雞肉！ABV「克國風味料理」飄加勒比海味

不斷在料理上推陳出新、帶來異國風味感受的ABV餐酒館，此次於旗下的ABV加勒比海餐酒館，以聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯...

JINS帶你重溫美好記憶！端出迪士尼系列鏡框 限定收納包、超萌眼鏡盒都必收

相信許多人在成長的過程裡，都有過迪士尼動畫的陪伴，並創造了滿滿美好回憶。來自日本銷量第一眼鏡品牌JINS選此刻，讓唐老鴨、黛絲，以及奇奇蒂蒂，一同成為新款鏡框主角，精緻又可愛的細節處理與設計，迪士尼粉絲們立刻被萌暈。

店家被網友評價最差一星不生氣 神回覆反而生意更興隆

有些店家如果被客人在網路留下評價最差的「一顆星」，常不以為然甚至動怒，知名的「阿堂鹹粥」一再登上媒體就是例子。不過也在台...

CASETiFY台灣首間品牌概念店信義區開幕 首4日2件8折快衝

配件品牌CASETiFY開實體店了！台灣首間品牌概念店CASETiFY STUDiO 9月22日在新光三越台北信義新天地...

潮流地標再進化！嶄新LEVI'S西門旗艦店 攜手藝術家打造丹寧創作、導入客製服務

如果要細數台灣潮流歷史，那麼位於西門町峨眉街上的LEVI'S旗艦店，絕對值得被記上一筆。身處於街頭流行中心的地帶，不斷的發揮其影響力，讓不同世代的族群，都能藉由丹寧服飾，混搭出最適合自己的格調。如今走過近20個年頭的LEVI'S西門專賣店，也因應潮流與時代的轉變，成為台灣首間未來丹寧旗艦店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。