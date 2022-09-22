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CASETiFY台灣首間品牌概念店信義區開幕 首4日2件8折快衝
配件品牌CASETiFY開實體店了！台灣首間品牌概念店CASETiFY STUDiO 9月22日在新光三越台北信義新天地A11一樓盛大開幕，歡慶開幕，推出開幕首4日限定優惠，凡來店消費指定產品可享2件（含）以上8折優惠，當日單筆結帳金額滿3,000元，還可獲得限量「TAIPEI」彩珠手機吊飾乙條。
CASETiFY STUDiO以開放式的店面設計，展售全系列各式電子與生活配件商品，包括熱門聯名系列手機殼、各種時尚風格的手機背帶、Apple Watch防護殼、MagSafe卡套、AirTag掛環，還有使用EcoShock防護科技具最強防摔能力的全新iPhone 14系列手機殼系列，讓剛入手新機的消費者可以為心愛的裝置加上最安心的防護。除了可以現場挑選、試用，選擇困難症的消費者，也可直接來店現場客製化專屬手機殼，享受最快30分鐘取貨的便利服務。
CASETiFY更聯手台灣藝術家「Cherng」與「許彤」，於9月30日前特別推出台灣首店限定手機殼，於店面獨家販售。店內也特別設置了聯手台灣藝術家曲家瑞老師推出的獨家系列「曲家瑞的行動畫廊」，以曲家瑞老師最為經典的色塊藝術與2幅知名畫作「夏日的最後一天」和「你好！紐約」為設計主軸，推出配件專區。另外，店內亦特別展示Cherng、許彤、SAITEMISS低級失誤、梅康米與Raimochi等來自台灣的人氣插畫家和創作者的藝術家系列。
隨著概念店開幕，CASETiFY亦將台灣納入「RECASETiFY回收計劃」，於店內設置舊手機殼回收箱，消費者凡攜帶任一品牌型號的舊手機殼至CASETiFY STUDiO回收，即可獲得CASETiFY產品8.5折優惠券乙張，為環保盡一份心力還能享受實際回饋。
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