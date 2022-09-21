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潮流地標再進化！嶄新LEVI'S西門旗艦店 攜手藝術家打造丹寧創作、導入客製服務
如果要細數台灣潮流歷史，那麼位於西門町峨眉街上的LEVI'S旗艦店，絕對值得被記上一筆。身處於街頭流行中心的地帶，不斷的發揮其影響力，讓不同世代的族群，都能藉由丹寧服飾，混搭出最適合自己的格調。如今走過近20個年頭的LEVI'S西門專賣店，也因應潮流與時代的轉變，成為台灣首間未來丹寧旗艦店。
為了呼應「未來」概念，LEVI'S未來丹寧旗艦店在外裝便使用了格柵方式呈現，在後方打上藍色光束，也彰顯牛仔庫大廠的地位。而走進一樓店面，位於左側的區域，即是首次在西門町導入的Tailor Shop Service丹寧客製體驗服務；同時整體內裝採用木質色調，帶出自然質感的舒適氛圍。在前往二樓的梯間，LEVI'S找來藝術家彭柏碩一同合作，利用回收丹寧面料解構再重組，把深或淺的湛藍丹寧和品牌經典的標誌細節，運用幾何圖形及線條，手工縫製創造出獨特視覺美感。同時，因為所處的西門町客群年齡較低，LEVI'S在這家未來丹寧旗艦店，也選擇陳列Red Tab潮流紅旗商品、蘊藏歷史底蘊的原創復刻支線LVC以及前衛工藝支線LMC，另外更有搶先全台上市的Gold Tab™系列，都能在店裡買到。
而從電商起家的女裝品牌PAZZO則從線上走向線下，於信義路四段上，成立首間品牌形象概念店。PAZZO企圖把「代官山」逛街的氛圍帶入，因此利用暖白色建構整棟建物，搭配戶外蒼鬱的路樹，彷彿真的就讓人置身東京街頭一般。不僅如此，PAZZO為了傳達出「理想生活的美好」理念，除了一樓可選購品牌各系列服飾之外，還邀請早午餐名店「BRUN不然」進駐二樓，更於三樓的半露天空間打造了空中花園，注入滿滿人文色彩，讓逛街也能培養出好氣質。
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