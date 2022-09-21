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大膽、自信或性感！香奈兒巴黎香氛體驗展找到幸運符碼

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒將於法國巴黎臨時大皇宮，舉辦香氛體驗展。圖／香奈兒提供
香奈兒將於法國巴黎臨時大皇宮，舉辦香氛體驗展。圖／香奈兒提供

當見到一個人時，除了視覺帶來的第一印象外，味道也足以讓每個人留下深刻的印象，透過嗅覺，可以刻畫下更多樣化的生活記憶，甚至能找到專屬於自己的味道與香氣。而總能喚醒任何人大膽、自信或性感一面的香奈兒，其經典香水讓許多人留下深刻的嗅覺記憶，從傳世百年的N°5、嘉柏麗系列、摩登COCO系列等不計其數，如今都讓香奈兒以香氛創作為主題，於法國巴黎臨時大皇宮推出LE GRAND NUMÉRO DE CHANEL 香氛體驗展。

在香氛體驗展中，香奈兒打造出一場沉浸式體驗，在其中追尋著香味的腳步，與品牌經典且帶來幸運的符碼，彼此交織出一場完美的邂逅，喚醒全身五感。

展覽中，呈現出香奈兒經典代表作的香氛，無論簡單或是奢華，甚至成為許多偉大藝術家的靈感啟發，還有部分藝術家的作品首次聯合展出，將觸及每個人內心深層情感的一面，更能準確掌握個人命運，將平凡化為非凡。

LE GRAND NUMÉRO DE CHANEL香氛體驗展預計從2022年12月15日至2023年1月9日，在巴黎臨時大皇宮展出，11月17日起活動網址上線，開放預約報名免費入場。

香奈兒將於法國巴黎臨時大皇宮，舉辦香氛體驗展。圖／香奈兒提供
香奈兒將於法國巴黎臨時大皇宮，舉辦香氛體驗展。圖／香奈兒提供

香奈兒 味道

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