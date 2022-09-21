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Nespresso咖啡機3,300元入手！配件與咖啡膠囊同步優惠
瑞士頂級咖啡品牌Nespresso即將迎來周年慶系列活動，首波自9月22日起祭出全系列咖啡機優惠3,300元起；同步打造多款配件與咖啡膠囊訂製禮盒，搭配Original與Vertuo系列指定咖啡機型69折起。
Nespresso 2022年周年慶首波為全系列咖啡機型優惠，輕巧簡約的Essenza Mini是許多咖啡入門者首選機種，周年慶期間入手價3,300元。此外，周年慶限量訂製的組合也是Nespresso愛好者引頸企盼的驚喜，今年以指定色系Pixie咖啡機（鈦金/亮紅）、搭配品味經典12條咖啡膠囊禮盒，可搭配選擇透視咖啡漸層的View Cappuccino杯盤組或絕美膠囊展示盒，4款限定組合優惠價6,750元。
NespressoVertuo新系列上市以來廣受好評，以獨家條碼識別技術與CentrifusionTM高速離心力萃取，搭配每顆膠囊獨有的萃取參數，樹立美式咖啡新標竿。新系列也首度加入周年慶戰局，並推出兩款新色，分別是清新明亮的薄荷綠及穩重成熟的深邃藍。
Vertuo系列針對周年慶也有限定優惠組合，購買Vertuo Next咖啡機（薄荷綠／迷霧黑）搭配晨間美式50顆組咖啡膠囊及Nomad冷熱飲隨行杯─湖水綠組合售價9,500元。
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