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新光三越周年慶點數狂運用 20點把APPLE全線明星品帶走

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越2022周年慶，會員手上的點數不只可以折抵消費，還可以兌換BALMUDA日本美學家電、Pininfarina義式精品廚具。記者江佩君／攝影
新光三越2022周年慶，會員手上的點數不只可以折抵消費，還可以兌換BALMUDA日本美學家電、Pininfarina義式精品廚具。記者江佩君／攝影

百貨指標周年慶新光三越周年慶首波將於10月6日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共6家據點同步開跑。新光三越讓會員點數價值可自主運用，skm points首度加入今年周年慶，會員手上的點數不只可以折抵消費，還可以兌換Pininfarina義式精品廚具、BALMUDA日本美學家電、扣20點可抽價值逾10萬的APPLE豪華組、明星商品一次擁有，扣100點可抽百萬賓士等，讓會員周年慶滿載而歸。

疫後來客逐漸恢復疫前水準，今年周年慶盼望人潮可追平2019年疫前周年慶盛況。有別於去年周年慶市場面臨缺貨、新品期延宕等問題，今年周年慶各大品牌新品齊發、備貨充足，可望恢復疫前周年慶購物盛況。新光三越指出，首波有百貨景氣風向球台北南西店，加上全台百貨店王台中中港店6店聯手出擊，且今年全台共調整365櫃完成歷年最大幅度改裝，導入102家新櫃，包括20家全台首發，對首波人氣、買氣有信心。預計周年慶將創造208億業績，2022全年超過830億目標。

全台百貨店王台中中港店一、二樓也完成大規模改裝升級，打造全台百貨最大奢華精品殿堂、頂級香氛名店，獨家引進3家精品新櫃及3家頂級香氛，包括Alexander McQueen台中首間全新概念店、FENDI中部獨家全新系列女裝、BALENCIAGA台中首間全新概念店，以及BYREDO 、Diptyque、EX NIHILO等在香氛市場搶手的質感小眾香氛。

新光三越周年慶會員專屬線上線下「滿千送點」回饋，包括化妝品單筆滿2千送2千點skm points（等同200元），全館累計5千送5千點，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬送5千點。首五日skm pay限定大家電、法雅客、[i]Store單筆滿1萬送1萬點。另外，Pininfarina共10款精品廚具、BALMUDA共6款美型家電，扣2千點起即可擁有。台北南西店也推出6大夢幻逸品扣點抽，像是扣20點即可抽總價10萬3,600元的[i]Store APPLE豪華組，最新款iPhone 14 Pro 128G、Apple Watch Series 8、iPad Air、MacBook Air，一次擁有APPLE黃金陣容。

SHU UEMURA美少女戰士限量無痕粉底組新品，價值3,800元、推薦價3,420元。圖／新光三越提供
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新光三越首賣，JO MALONE LONDON名廚系列紫羅蘭葉與佛手柑香氛工藝蠟燭，推薦價3,300元。圖／新光三越提供
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COACH BANDIT單肩手袋新品上市，推薦價25,800元。圖／新光三越提供
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新光三越skm points首度加入今年周年慶，會員手上的點數不只可以折抵消費，還可以扣點兌換、抽獎，讓會員運用更方便靈活。記者江佩君／攝影
新光三越skm points首度加入今年周年慶，會員手上的點數不只可以折抵消費，還可以扣點兌換、抽獎，讓會員運用更方便靈活。記者江佩君／攝影
台北南西店周年慶推出6大夢幻逸品扣點抽，在App點數專區扣20點可抽總價10萬3,600元的APPLE豪華組。圖／新光三越提供
台北南西店周年慶推出6大夢幻逸品扣點抽，在App點數專區扣20點可抽總價10萬3,600元的APPLE豪華組。圖／新光三越提供

周年慶 新光三越

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