新光三越周年慶點數狂運用 20點把APPLE全線明星品帶走

百貨指標周年慶新光三越周年慶首波將於10月6日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店共6家據點同步開跑。新光三越讓會員點數價值可自主運用，skm points首度加入今年周年慶，會員手上的點數不只可以折抵消費，還可以兌換Pininfarina義式精品廚具、BALMUDA日本美學家電、扣20點可抽價值逾10萬的APPLE豪華組、明星商品一次擁有，扣100點可抽百萬賓士等，讓會員周年慶滿載而歸。

疫後來客逐漸恢復疫前水準，今年周年慶盼望人潮可追平2019年疫前周年慶盛況。有別於去年周年慶市場面臨缺貨、新品期延宕等問題，今年周年慶各大品牌新品齊發、備貨充足，可望恢復疫前周年慶購物盛況。新光三越指出，首波有百貨景氣風向球台北南西店，加上全台百貨店王台中中港店6店聯手出擊，且今年全台共調整365櫃完成歷年最大幅度改裝，導入102家新櫃，包括20家全台首發，對首波人氣、買氣有信心。預計周年慶將創造208億業績，2022全年超過830億目標。

全台百貨店王台中中港店一、二樓也完成大規模改裝升級，打造全台百貨最大奢華精品殿堂、頂級香氛名店，獨家引進3家精品新櫃及3家頂級香氛，包括Alexander McQueen台中首間全新概念店、FENDI中部獨家全新系列女裝、BALENCIAGA台中首間全新概念店，以及BYREDO 、Diptyque、EX NIHILO等在香氛市場搶手的質感小眾香氛。