遠百周年慶 台中大遠百9月22日起帶頭衝
2022遠東百貨周年慶盛事由遠百店王台中大遠百9月22日起打頭陣開跑，緊接新竹大遠百10月13日登場，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百花蓮則在10月20日接力，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月27日加入，遠百竹北11月10日、遠百板橋中山11月16日壓軸登場，看好疫後消費利，周年慶促銷回饋最高達18%。
台中大遠百表示，今年周年慶鎖定精名品客群消費力，館內改裝再進化，以國際時尚、珠腕表為主軸打造「精名品頂級殿堂」，呈現尊貴優雅氛圍，並導入許多國際精品新戰力，像是義大利百年男裝品牌ZEGNA、瑞士頂級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）、法國頂級珠寶BOUCHERON、製表歷史悠久的瑞士名表江詩丹頓（Vacheron Constantin）等國際精品。另外，運動休閒樓層則升級為中部獨家旗艦店型，強化現代摩登氛圍，空間感耳目一新。
9月22日起至10月11日台中大遠百周年慶期間，百貨服飾累計滿5千送5百，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2千送2百、10月3日前單筆1萬再送2百；10月3日前國際精品單筆1萬送5百、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1千。
為鞏固大家電客單，大家電指定專櫃單筆1萬送1千；針對珠寶黃金區加碼單櫃滿15萬送1,500、35萬送5千；還有高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送8百，使用HAPPY GO PAY消費滿5千再送2百。周慶首四日9月22日～9月25日使用HAPPY GO PAY單筆消費滿額點數再享10倍送。14大銀行聯手出擊全館單筆分期5,500送2百、11大指定銀行刷數位3C（含APPLE、MUJI）單筆分期1萬送5百。
化妝品區主打VIP彩妝保養品超值精選組合，以買大送多、以量制價凸顯周年慶的高CP值，每日還有限定搶購組合，特惠組備貨量也較往年翻倍增加。此外，台中大遠百周年慶期間周周有樓管開播，百貨網紅、人氣櫃哥櫃姐帶逛系列，分享購物撇步與周年慶必買，直播中可享限時限量優惠，還可參加抽獎活動，遠百預計將帶動2成線上新客。
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