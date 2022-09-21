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Nespresso周年慶咖啡機3,300元起 薄荷綠新色太美了
買咖啡機最划算的時機又來了！Nespresso周年慶活動搶先開跑，首波自9月22日起，祭出全系列咖啡機優惠3,300元起，同步打造多款配件與咖啡膠囊訂製禮盒，搭配Original與Vertuo系列指定咖啡機型6.9折起，想入手千萬別錯過。
其中輕巧簡約的Essenza Mini是許多咖啡入門者首選機種，週年慶期間只要3,300元就可購得，此外，針對週年慶限量訂製的組合是每年Nespresso愛好者期待納入收藏的驚喜，指定色系Pixie咖啡機（鈦金、亮紅），搭配品味經典12條咖啡膠囊禮盒，可搭配選擇透視咖啡漸層的View Cappuccino杯盤組或絕美膠囊展示盒，4款限定組合優惠價只要6,750元。
另外，今年全新推出的Nespresso Vertuo系列Vertuo Next咖啡機更推出2款新色，包括清新明亮的薄荷綠及穩重成熟的深邃藍，搶眼色彩肯定成為居家空間裡的新亮點。Vertuo系列針對週年慶也有限定優惠組合，購買Vertuo Next咖啡機（薄荷綠／迷霧黑）搭配晨間美式50顆組咖啡膠囊及Nomad冷熱飲隨行杯湖水綠，組合售價9,500元。
而喜愛Nespresso各式配件的民眾，當然也不能錯過限時限量推出的新品，包含適合居家品飲的全新Barista Cappuccino杯組，沉穩洗鍊的灰白色系外觀，擁有185ml、270ml及385ml 3種杯量選擇。Nespresso Nomad系列隨行杯則是通勤族必備單品，Travel Mug隨行咖啡杯或是專屬冰飲的Bottle冰夏隨行咖啡杯也推出加大容量新品，還有隨行咖啡杯更帶來拿鐵棕新色，一起為秋冬換上新裝。
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