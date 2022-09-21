Nespresso周年慶咖啡機3,300元起 薄荷綠新色太美了

買咖啡機最划算的時機又來了！Nespresso周年慶活動搶先開跑，首波自9月22日起，祭出全系列咖啡機優惠3,300元起，同步打造多款配件與咖啡膠囊訂製禮盒，搭配Original與Vertuo系列指定咖啡機型6.9折起，想入手千萬別錯過。

其中輕巧簡約的Essenza Mini是許多咖啡入門者首選機種，週年慶期間只要3,300元就可購得，此外，針對週年慶限量訂製的組合是每年Nespresso愛好者期待納入收藏的驚喜，指定色系Pixie咖啡機（鈦金、亮紅），搭配品味經典12條咖啡膠囊禮盒，可搭配選擇透視咖啡漸層的View Cappuccino杯盤組或絕美膠囊展示盒，4款限定組合優惠價只要6,750元。

另外，今年全新推出的Nespresso Vertuo系列Vertuo Next咖啡機更推出2款新色，包括清新明亮的薄荷綠及穩重成熟的深邃藍，搶眼色彩肯定成為居家空間裡的新亮點。Vertuo系列針對週年慶也有限定優惠組合，購買Vertuo Next咖啡機（薄荷綠／迷霧黑）搭配晨間美式50顆組咖啡膠囊及Nomad冷熱飲隨行杯湖水綠，組合售價9,500元。