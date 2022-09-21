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公主vs.反派！屈臣氏全新迪士尼系列「反正都美」集點活動開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，將「白雪公主」、「小美人魚」、「睡美人」等3個經典迪士尼故事中的公主與反派融入集點商品設計。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，將「白雪公主」、「小美人魚」、「睡美人」等3個經典迪士尼故事中的公主與反派融入集點商品設計。圖／屈臣氏提供

近年來對於「美」的定義愈來愈廣泛，清新、甜美、溫柔、酷帥...都能展現自信美，屈臣氏也從銷售數據中觀察到，現行美妝趨勢除了粉嫩色調外，冷冽而充滿個性的妝容也逐漸受到更多人青睞。屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，將「白雪公主」、「小美人魚」、「睡美人」等3個經典故事中的公主與反派融入集點商品中，透過人物個性反差詮釋不同美的魅力，第一波活動自9月22日至10月19日推出飲料提袋、洗衣籃、摺疊反向傘、抱枕、行李箱等5款商品，讓甜美公主和個性反派陪伴粉絲日常。

屈臣氏全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，不論喜歡甜美公主或是偏愛個性反派，可甜可鹹都能找到做自己的樂趣。9月22日至11月30日消費滿200元即贈1點，集滿5點起就能加價換購1款集點活動商品。

9月22日至10月19日期間限定的「做自己飲料提袋」除了環保時尚，更搭載立體反派頭像造型玩偶，在不使用提袋時還能將杯套收納至玩偶內，當作吊飾使用，共有烏蘇拉、黑魔女、壞皇后等3款設計，集5點＋99元可加購一款；「今天陽光好傘」除了一鍵秒收的自動反向傘設計之外，烏蘇拉的八爪高調蔓延抗UV大傘面，傘頂還搭配立體烏蘇拉坐鎮超吸睛，集8點＋399元或50點免費換；「宅家好抱枕」採用黑白雙面、針織面料加上緹花流蘇設計，兩入組一次擁有白雪公主與壞皇后兩款，集8點＋699元或80點免費換；「好出門行李箱」以小美人魚故事打造，透過前殼透明壓克力板和內裡網洞布的異材質搭配，創造裡外公主與反派的強烈反差感，集8點＋999元。

另有「曬時尚洗衣籃」，提袋設計讓手提、肩背都方便，除了當洗衣籃使用，更可用於生活收納、外出購物。共有睡美人、黑魔女兩款，集8點＋199元或45點免費換。

屈臣氏9月22日至10月19日推出周年慶優惠，全店600件商品任挑任選2件6折，開架彩妝商品85折優惠，髮類商品折扣後消費滿600元送活沛多口氣清新薄荷錠或活沛多青梅酵素咀嚼錠2選1，醫美商品折扣後消費滿1,500元送會員獨享600電子折價券及200元商品提貨券。同步推出「反正都美周年慶」會員獨享優惠，9月22日至11月30日寵i會員折扣後消費滿600元送600元電子折價券。

此外，屈臣氏加碼傳授集點招數：購買醫美商品折扣後滿1,500元即可一次獲得10點「反正都美」集點貼紙；購買髮類商品折扣後滿600元可一次獲得4點「反正都美」集點貼紙。屈臣氏自有品牌將於10月20日、11月10日、12月1日起分3波段陸續推出多款迪士尼授權商品，包含杯墊、面紙套、毛巾、美妝蛋、化妝包、連帽毯、餐具組等。

屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「好出門行李箱」集8點＋999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「好出門行李箱」集8點＋999元。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「宅家好抱枕」集8點＋699元或80點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「宅家好抱枕」集8點＋699元或80點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，「曬時尚洗衣籃」共有睡美人、黑魔女兩款，集8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，「曬時尚洗衣籃」共有睡美人、黑魔女兩款，集8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，「曬時尚洗衣籃」共有睡美人、黑魔女兩款，集8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，「曬時尚洗衣籃」共有睡美人、黑魔女兩款，集8點＋199元或45點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「今天陽光好傘」集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「今天陽光好傘」集8點＋399元或50點免費換。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「做自己飲料提袋」共有烏蘇拉、黑魔女、壞皇后等3款，集5點＋99元可加購一款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「做自己飲料提袋」共有烏蘇拉、黑魔女、壞皇后等3款，集5點＋99元可加購一款。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，再次請來ˊ曾之喬代言。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，再次請來ˊ曾之喬代言。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「做自己飲料提袋」搭載立體反派頭像造型玩偶，在不使用提袋時還能將杯套收納至玩偶內，當作吊飾使用。圖／屈臣氏提供
屈臣氏9月22日至11月30日推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，9月22日至10月19日期間限定的「做自己飲料提袋」搭載立體反派頭像造型玩偶，在不使用提袋時還能將杯套收納至玩偶內，當作吊飾使用。圖／屈臣氏提供

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