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Panasonic秋季新品智慧登場 首款變頻除濕機功能超強大

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic 2022秋季新品發表會，發表一系列以健康為核心的IoT智慧家電。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic 2022秋季新品發表會，發表一系列以健康為核心的IoT智慧家電。記者沈昱嘉／攝影

Panasonic 2022秋季新品發表會，以「Make New美好生活」為主題，發表一系列以健康為核心的IoT智慧家電，包括擁有最新保鮮科技的電冰箱、微電腦精準控溫的電烤箱、最小體積的17公斤滾筒洗衣機、吸拖一機搞定的無線吸塵器、更大尺寸的OLED電視、奢華質感極潤奈米水離子吹風機，以及品牌首款搭載獨家除濕技術的變頻除濕機，全方位為消費者打造美好生活。

其中最搶眼的新品之一為品牌首款變頻除濕機，搭載W-HEXS獨家雙重除濕系統，運用多層式除溼膜裝置，達成靜音舒適、更省電，除濕效能更快速的效果，再加上超大顯示面板、大容量省力水箱、兩側進風設計，還有烘鞋烘衣專屬配件，運用IoT技術還可串聯空調、空氣清淨機與全熱交換器等家電，整合獨家nanoe健康與IoT智慧雙科技，全方位帶來舒適生活。

另外，Panasonic也推出更完整尺寸的台灣製滾筒洗衣機系列，擁有完美比例的時尚外觀，加上溫水泡洗淨、nanoe X雙效自動槽洗淨等5大潔淨護衣科技，同時滿足衣物潔淨與抗菌的需求，全家人隨時穿上健康舒適。而Panasonic的全新無線吸塵器，更升級可同時吸塵、濕拖地板一機搞定，卡扣水箱即扣即用，且依舊維持輕巧機身設計，清掃省時不費力。

全新日本製電冰箱與日本同步，升級搭載IoT重量檢知盤，透過Smart家電App，以圖像式介面輕鬆管理冰箱食材份量，規劃採買計畫不出錯；外出採買時，還可啟動AI-ECONAVI讓冰箱提早預冷，為稍後要冰的食材調整最適合的溫度，結合日本最新新鮮急凍結、-3°C微凍結，以及智慧保鮮蔬果室3大保鮮科技，讓食材從產地到餐桌都能保持最新鮮。另外，全新調理家電系列也讓料理更加輕鬆，搭配系統廚具、整水器、洗碗機等廚房設備提高生活品質，打造全新居家自煮生活。

而與日本同步亮相的Panasonic極潤奈米水離子吹風機EH-NA0J也再進化，霧藍色外型更洗鍊時尚，以高滲透奈米水離子滲入秀髮毛鱗片，護髮同時滋潤頭皮，搭載最大風量及智能溫度感測器，並附上2款吹嘴與捲髮烘罩，在家也能享受最頂級的吹髮體驗。

Panasonic極潤奈米水離子吹風機EH-NA0J，以精準溫控、速乾大風量，帶來更進化的舒適吹髮體驗。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic極潤奈米水離子吹風機EH-NA0J，以精準溫控、速乾大風量，帶來更進化的舒適吹髮體驗。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic變頻除濕機搭載W-HEXS獨家雙重除濕系統，搭配烘鞋烘衣專屬配件，功能更多元。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic變頻除濕機搭載W-HEXS獨家雙重除濕系統，搭配烘鞋烘衣專屬配件，功能更多元。記者沈昱嘉／攝影
全新日本製電冰箱結合日本最新三大保鮮科技，讓食材從產地到餐桌都能保持最新鮮。記者沈昱嘉／攝影
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Panasonic推出全新台灣製滾筒洗衣機，搭配吸拖合一的無線吸塵器，常保衣物與居家空間潔淨。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic推出全新台灣製滾筒洗衣機，搭配吸拖合一的無線吸塵器，常保衣物與居家空間潔淨。記者沈昱嘉／攝影
Panasonic Smart家電App，升級圖像式介面，輕鬆掌控家中各種IoT智慧家電。記者沈昱嘉／攝影
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冰箱 Panasonic 家電

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