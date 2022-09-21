Panasonic秋季新品智慧登場 首款變頻除濕機功能超強大

Panasonic 2022秋季新品發表會，以「Make New美好生活」為主題，發表一系列以健康為核心的IoT智慧家電，包括擁有最新保鮮科技的電冰箱、微電腦精準控溫的電烤箱、最小體積的17公斤滾筒洗衣機、吸拖一機搞定的無線吸塵器、更大尺寸的OLED電視、奢華質感極潤奈米水離子吹風機，以及品牌首款搭載獨家除濕技術的變頻除濕機，全方位為消費者打造美好生活。

其中最搶眼的新品之一為品牌首款變頻除濕機，搭載W-HEXS獨家雙重除濕系統，運用多層式除溼膜裝置，達成靜音舒適、更省電，除濕效能更快速的效果，再加上超大顯示面板、大容量省力水箱、兩側進風設計，還有烘鞋烘衣專屬配件，運用IoT技術還可串聯空調、空氣清淨機與全熱交換器等家電，整合獨家nanoe健康與IoT智慧雙科技，全方位帶來舒適生活。

另外，Panasonic也推出更完整尺寸的台灣製滾筒洗衣機系列，擁有完美比例的時尚外觀，加上溫水泡洗淨、nanoe X雙效自動槽洗淨等5大潔淨護衣科技，同時滿足衣物潔淨與抗菌的需求，全家人隨時穿上健康舒適。而Panasonic的全新無線吸塵器，更升級可同時吸塵、濕拖地板一機搞定，卡扣水箱即扣即用，且依舊維持輕巧機身設計，清掃省時不費力。

全新日本製電冰箱與日本同步，升級搭載IoT重量檢知盤，透過Smart家電App，以圖像式介面輕鬆管理冰箱食材份量，規劃採買計畫不出錯；外出採買時，還可啟動AI-ECONAVI讓冰箱提早預冷，為稍後要冰的食材調整最適合的溫度，結合日本最新新鮮急凍結、-3°C微凍結，以及智慧保鮮蔬果室3大保鮮科技，讓食材從產地到餐桌都能保持最新鮮。另外，全新調理家電系列也讓料理更加輕鬆，搭配系統廚具、整水器、洗碗機等廚房設備提高生活品質，打造全新居家自煮生活。