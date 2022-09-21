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旅法設計師Peter Wu致敬台北城 秋冬形象洋溢異鄉浪漫情懷

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供

旅法時裝設計師Peter Wu風格低調沉穩，但講究細節處理與高檔用料，加上產量少，一直受到品味人士的追捧。特別是帶有藝術感的設計，既雋永又不過時，服裝即便沒有突出的識別圖案或Logo，但仍舊可以一眼就能分辨出自Peter Wu之手，如同最新一季的形象大片，設計師自我剖析與家鄉，若即若離情懷，透過異鄉人的浪漫視角，來向台北致敬。

對身處於台北生活的你我，這座城市可能沒有特殊之處，少了巴黎有的浪漫、或是東京的前衛，然而在旅法超過十年的設計師Peter Wu眼裡，更多時候像是個熟悉的陌生人。Peter Wu提到在2021年新冠肺炎疫情最嚴峻之際，他得以好好的重新感受這座他成長的城市，並且結識操刀品牌秋冬形象廣告的林君昵、黃邦銓導演；由於三人都都有長期旅居國外經驗，因此在討論影像呈現主軸時，一拍即合，決意向「台北」致敬。於是兩位導演，分別選用了帶有明顯顆粒感的8毫米、16毫米底片，來試驗微妙色澤和深色調飽和彩韻呈現對比可能性，透過黑白影像來拍攝，抹去吵雜聲並將視覺達到平衡、進而捕捉一種屬於台北特有溫潤感，讓影像細膩而透徹。

為Peter Wu操刀品牌秋冬形象廣告的林君昵、黃邦銓導演。圖／Peter Wu提供
為Peter Wu操刀品牌秋冬形象廣告的林君昵、黃邦銓導演。圖／Peter Wu提供

最終呈現的品牌秋冬形象廣告，也讓Peter Wu感到驚喜不已，特別是一幀不對焦的行走照，恰如其份的展現了這季他想表達的意念。「我想描繪近幾年較難以體現的具體舒適感、低調優雅和慵懶恣意，是起身即能踏出家門的坦然自在」Peter Wu這樣告訴我們。在秋冬系列服裝上，維持低彩度的特色，運用霧面黑、炭黑與象牙白來貫穿，同時點綴少許的鐵棕與軍綠；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。而且，利用了Peter Wu擅長的高質感素材如美利諾羊毛、羊絨製成各式容易搭配的單品，值得一提的是還首次推出了改良式的頭套、圓頂毛帽等配件。其中的尼龍長版防水外套，具備輕盈又防潑水的特色，適合多雨的台北冬日；日本製造的丹寧布則為本季全新面料，透過硬挺的質地，讓日常著裝也變得鮮活。而喜愛Peter Wu服裝的人，品牌也預告將於十月中於新光三越 A9館，開出首間旗艦店。|

旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供

旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供

旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供

旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供

旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供
旅法時裝設計師Peter Wu秋冬視覺形象。圖／Peter Wu提供

Peter Wu 2022秋冬系列鐵棕色david lynch襯衫40,480元、裸白色日本丹寧長褲,19.640元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2022秋冬系列鐵棕色david lynch襯衫40,480元、裸白色日本丹寧長褲,19.640元。圖／Peter Wu提供

Peter Wu 2022秋冬系列軍綠色coursier外套38,240元、深丹寧長褲19,640元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2022秋冬系列軍綠色coursier外套38,240元、深丹寧長褲19,640元。圖／Peter Wu提供

Peter Wu 2022秋冬系列黑色皮革拼接飛行外套75,880元、深丹寧長褲19,640元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2022秋冬系列黑色皮革拼接飛行外套75,880元、深丹寧長褲19,640元。圖／Peter Wu提供

Peter Wu 2022秋冬系列鐵霧灰david lynch襯衫45,760元、裸白色日本丹寧長褲,19.640元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2022秋冬系列鐵霧灰david lynch襯衫45,760元、裸白色日本丹寧長褲,19.640元。圖／Peter Wu提供

Peter Wu 2022秋冬系列深丹寧飛行夾克36.280元、深丹寧長褲19,640元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2022秋冬系列深丹寧飛行夾克36.280元、深丹寧長褲19,640元。圖／Peter Wu提供

Peter Wu 2022秋冬系列裸白色軍裝襯衫27,480元、裸白色日本丹寧長褲,19.640元。圖／Peter Wu提供
Peter Wu 2022秋冬系列裸白色軍裝襯衫27,480元、裸白色日本丹寧長褲,19.640元。圖／Peter Wu提供

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