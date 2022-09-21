旅法設計師Peter Wu致敬台北城 秋冬形象洋溢異鄉浪漫情懷
旅法時裝設計師Peter Wu風格低調沉穩，但講究細節處理與高檔用料，加上產量少，一直受到品味人士的追捧。特別是帶有藝術感的設計，既雋永又不過時，服裝即便沒有突出的識別圖案或Logo，但仍舊可以一眼就能分辨出自Peter Wu之手，如同最新一季的形象大片，設計師自我剖析與家鄉，若即若離情懷，透過異鄉人的浪漫視角，來向台北致敬。
對身處於台北生活的你我，這座城市可能沒有特殊之處，少了巴黎有的浪漫、或是東京的前衛，然而在旅法超過十年的設計師Peter Wu眼裡，更多時候像是個熟悉的陌生人。Peter Wu提到在2021年新冠肺炎疫情最嚴峻之際，他得以好好的重新感受這座他成長的城市，並且結識操刀品牌秋冬形象廣告的林君昵、黃邦銓導演；由於三人都都有長期旅居國外經驗，因此在討論影像呈現主軸時，一拍即合，決意向「台北」致敬。於是兩位導演，分別選用了帶有明顯顆粒感的8毫米、16毫米底片，來試驗微妙色澤和深色調飽和彩韻呈現對比可能性，透過黑白影像來拍攝，抹去吵雜聲並將視覺達到平衡、進而捕捉一種屬於台北特有溫潤感，讓影像細膩而透徹。
最終呈現的品牌秋冬形象廣告，也讓Peter Wu感到驚喜不已，特別是一幀不對焦的行走照，恰如其份的展現了這季他想表達的意念。「我想描繪近幾年較難以體現的具體舒適感、低調優雅和慵懶恣意，是起身即能踏出家門的坦然自在」Peter Wu這樣告訴我們。在秋冬系列服裝上，維持低彩度的特色，運用霧面黑、炭黑與象牙白來貫穿，同時點綴少許的鐵棕與軍綠；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。而且，利用了Peter Wu擅長的高質感素材如美利諾羊毛、羊絨製成各式容易搭配的單品，值得一提的是還首次推出了改良式的頭套、圓頂毛帽等配件。其中的尼龍長版防水外套，具備輕盈又防潑水的特色，適合多雨的台北冬日；日本製造的丹寧布則為本季全新面料，透過硬挺的質地，讓日常著裝也變得鮮活。而喜愛Peter Wu服裝的人，品牌也預告將於十月中於新光三越 A9館，開出首間旗艦店。|
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