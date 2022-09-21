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疫情逐漸控制、經濟復甦 宏盛酩品成立專攻精品烈酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
首相之斧調和麥芽蘇格蘭威士忌。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首相之斧調和麥芽蘇格蘭威士忌。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在疫情逐漸控制及全球經濟復甦下，今年邁向第四年、專職服務代理百加得（Bacardi）集團所屬的蘇格蘭威士忌品牌的大盛酒品，2002年中另外成立全新的酒類代理事業體——宏盛酩品股份有限公司，並於2022年7月起正式營運。

宏盛酩品將以更多元、多角化的代理事業體經營具有獨特品味、高質感而且又有趣好玩的烈酒品牌為發展理念，商品線涵蓋中價位烈酒到尊貴且又限量稀有的收藏品項、初期代理的國外原廠與品牌包括首相之斧調和麥芽蘇格蘭威士忌（Gladstone Axe Blended Malt Scotch Whisky）、奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒（Shanky's Whip Irish Whisky Liqueur）、蝴蝶加濃墨西哥龍舌蘭酒（Butterfly Cannon Tequila）、國際知名的稀有限量烈酒品牌倫敦最後一滴蒸餾商（The Last Drop Distillers of London）、格蘭莫雷（Glen Moray）單一麥芽蘇格蘭威士忌、以及萌馥郁法國大香檳區干邑白蘭地（Monfleurie Cognac Grande Champagne）等。

全新的宏盛酩品將會持續導入更多不一樣、有個性並獨樹一格的精品烈酒，為台灣酒業帶來一股新潮流。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
奇鞭愛爾蘭威士忌利口酒。圖／宏盛酩品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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