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全球首座風土導向蘭姆酒廠 革命家單一莊園系列上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Renegade革命家蘭姆酒廠打造頂尖蒸餾器設備。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Renegade革命家蘭姆酒廠打造頂尖蒸餾器設備。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

位於加勒比海南方、擁有完美熱帶雨林及海洋性氣候島嶼國家格瑞納達（Grenada）的Renegade革命家蘭姆酒廠，推出單一莊園限量系列新品，包含來自島上沼澤紅樹林的「威斯特霍單一莊園柱式蒸餾蘭姆酒」；象徵甘蔗品種發源地的「起源單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒」；因海拔高度不同的「安托萬火山湖高地壺式蒸餾蘭姆酒」與「安托萬火山湖低地壺式蒸餾蘭姆酒」，各自展現獨特韻味。最後更透過「希望單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒」，呈現古老甘蔗品種與風土魅力，帶來豐富層次的感官享受。

Renegade革命家蘭姆酒廠是全世界第一座以「風土導向」為主的農業型蘭姆酒廠，透過不同風土特色的莊園，從新鮮甘蔗的採收、發酵以及頂尖的蒸餾器設備，創造稀有獨特性，讓全球酒迷認識自然風土對蘭姆酒的深刻影響力。

Renegade革命家蘭姆酒品牌創辦人Mark Reynier，是愛爾蘭沃特福威士忌品牌（Waterford Whisky）創始人，同時也是2001年復興艾雷島酒廠Bruichladdich核心人物。「Renegade革命家品牌宗旨是孕育出真實表現格瑞納達風土特色的蘭姆酒，堅持單一農場，單一莊園。」

Mark Reynier表示：「我深信蘭姆酒的風味是在『發酵』過程創造出來的。因此我們特別設計『水平臥式溫控發酵槽』，這是蘭姆酒業界首創獨一無二的發酵設備。當然，接著再透過頂尖的柱式與壺式蒸餾器，擷取出我們想要詮釋的蘭姆酒風格。為了達到環境友善與能源再生的目標，革命家酒廠更是環繞著天然環境設計而成。周邊建造生物燃料鍋爐三段式空氣過濾控制系統與廢水淨化技術，將研磨甘蔗之後的副產品用來施肥，為地球貢獻心力。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威斯特霍單一莊園柱式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威斯特霍單一莊園柱式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安托萬火山湖低地單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安托萬火山湖低地單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
起源單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
起源單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
希望單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
希望單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安托萬火山湖高地單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
安托萬火山湖高地單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自格瑞納達的Renegade革命家蘭姆酒廠。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
來自格瑞納達的Renegade革命家蘭姆酒廠。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
種植不同風土特色的新鮮甘蔗，打造出風味最濃郁的革命家蘭姆酒。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
種植不同風土特色的新鮮甘蔗，打造出風味最濃郁的革命家蘭姆酒。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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