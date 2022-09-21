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賈伯斯小女兒Eve Jobs學霸、馬術選手 還拍LV最新廣告
賈伯斯小女兒Eve Jobs，堪稱最強富二代：她不但是史丹佛名校的高材生、知名的馬術運動員、外型亮麗的她還曾登上時尚雜誌的封面。如今，她還多了一個新的身份：路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的品牌摯友，以兼具力量與優雅的身段，演繹全新TWIST包款系列新的廣告。
自從2015年路易威登Cruise早春度假系列大秀初登場以來，TWIST系列便成為品牌最具代表性的包款：活動式LV字樣鎖頭與Epi皮革材質，外型摩登精緻又靈動，完美體現路易威在製作箱包方面的精湛工藝。
在全新形象廣告中Eve Jobs演繹了2022年冬季女裝以及新款的TWIST包：以四款全新「Gourmette」光澤感材質設計重新詮釋原本的LV TWIST鎖頭：彩色水鑽、琺瑯、鐫刻Monogram圖案，與招牌Epi皮革相呼應的鐫刻金屬，猶如珠寶般華麗。粉色水鑽與黑色琺瑯點綴著別致的黑色設計；銀色水鑽和淡藍色琺瑯，為淡石英色的TWIST包增添一抹時尚前衛的氣息；藍色水鑽及白色琺瑯則是點出藍色Toledo包款的清新感。
秋冬包款搭配多刻面金色或銀色包鍊，讓包身更顯精緻，提供小型和中型尺寸，搭配可調節和可拆卸的皮革背帶，從早到晚、出席各種場合都能輕易駕馭。另有經典駝色、黑色和白色TWIST包款可供選擇。
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