笑中帶淚舞台劇「明星養老院」12月台北場盛大開賣

「明星養老院」演出內容笑中帶淚，劇情貫穿愛情、友情、親情，觸動觀眾的內心。圖／金星文創提供

今年耶誕禮物有新選擇！由金星文創及聯合數位文創共同主辦的舞台劇「明星養老院」，12月23-25日將在台北國父紀念館演出。監製王偉忠表示，演出進入第三年，真的感謝觀眾支持，所謂人生如戲、戲如人生，這齣戲是他一輩子陪伴明星的感懷，演員們默契好到真像住在一起的「院友」，希望能帶給觀眾歡樂與感動。

「明星養老院」以喜劇手法探討年長者如何面對失去光環之後的人生，內容有歌有舞，演員包括郎祖筠、楊烈、方文琳、黃嘉千、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、娘娘、黃浩詠等。黃嘉千說，這段時間觀眾們在生活上都有許多辛苦與困難，如果想要放鬆一下自己，很適合看「明星養老院」，會得到安慰。洪都拉斯覺得這齣戲注入了「愛的力量」，因為當繁華落盡，會感受到最真實的，還是友情、親情、愛情。

方文琳在「明星養老院」第一次加入舞台劇，至今戲約不斷。她很高興三年前答應王偉忠的邀約，因為「可不可以」是另一件事情，至少很勇敢！范瑞君覺得除了表演者帶給觀眾感動，也帶出觀眾的回憶，想起自己的偶像或當年支撐自己的理念，更有共鳴。