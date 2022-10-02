皇家禮炮 More is More新奢世代的極繁主義 以繁複開創世界格局

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

懂得把生活過得精彩且閃耀，才會成為光。

擁有「繁實力」的新奢世代，以他們獨有且拿手的精準眼光，在不同領域中恣意悠遊、享受斜槓人生的生活品味，這始終堅持走在前方的勇氣，將他們推向國際，璀璨耀眼。每位新奢世代的品味家們，汲取世代傳承的珍貴經驗，無畏自我框架的突破，交融成為獨樹一格的風味，與皇家禮炮充滿極繁的美學品味如出一轍，他們盡情展現王者之光，掌舵未來，無法忽視。

光芒是道路，也是指引，他們在前頭帶領，帶著我們走上新奢品味之路。

擁有「繁實力」的新奢世代的品味家們，汲取世代傳承的珍貴經驗，無畏自我框架的突破，交融成為獨樹一格的風味，與皇家禮炮充滿極繁的美學品味如出一轍。 圖／Royal Salute 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以新極繁主義為經典開創世界格局

在相對保守的市場與產業裡，以專業、勇氣與精準的眼光，注入不同的觀點，並以傲人之姿，開出繁茂的花朵。

喜歡挑戰變動、對未知充滿勇氣與自我覺性的代表，羅申駿身為 JL DESIGN 創辦人與美好金融的創新長，喜歡跨域實驗，向世界提問並深化問題的性格，讓他投入的每一項事業，都極具獨創性。「沒有前例，需要自己面對未知並解決問題，才有改變的可能」羅申駿說。從熟悉的設計領域再次跨域，他把傳統券商重新鑄造成「明日金融」，整合繁複多變的金融世界，設計出以客戶為中心的產品，落實金融走向大眾與社會的初心。 就像是皇家禮炮23年融合多種台灣風味，以台灣為出發點，打造成唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌。

皇家禮炮23年融合多種台灣風味，打造成唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌。 圖／Royal Salute 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金融業要面對很大的群體，為大家做計劃，我想要讓更多人對金融知識有更多的掌握，從而做出規劃，讓金融能服務更多人站穩腳步，進而服務社會，既調和又獨立，是很有意思的事，但這對我來說也是最為挑戰的事，因為沒有前例。」他精準詮釋金融產業進化的繁複主義，如同為悠久品牌傲恃的純正血統勾兌新的洞察思維，在繁複中完美調合、綻放傲人光彩。

身為華美航運的第二代接班人、從國際快遞躍升物流新王者的彭俊哲，庖解國際金流的嚴規繁法，在眾以為「不可能」的新創市場，成功使50年企業華麗轉身，進擊全球。在全球疫情與烏俄戰爭衝擊下，當陸海運航班銳減造成供應鏈大量空窗，彭俊哲心思細膩且腦袋靈活，善用跨境派送發展出代購整合服務以及企業鋪陳50年的會員人際網，建造出縝密龐大的微商內網WiB，在國際與在地之間的巧妙運轉，解決國內中小企業跨足海外市場的痛點，使MIT商品成功打入北美與日本市場。

彭俊哲的一席大膽精湛調和，如同皇家禮炮為成就非凡奢華風味，攜手首席調酒師Sandy Hyslop與前愛馬仕調香師Barnabé Fillion，消弭自我設限的高牆，使蘇格蘭威士忌駛出大航海新紀元，賦予皇家禮炮23年激情迷人的新東方之味，以「臺灣限定版」之姿登上世界之巔。

羅申駿為 JL DESIGN 創辦人與美好金融的創新長（左）、拾楀餐飲執行長曾柏憲（中）、華美航運 WiB 創辦人彭俊哲(右)。 圖／Royal Salute 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

勇於探索未知 開拓繁茂未來

不拘泥於熟悉的路，以興趣為基調，添加勇氣、專業與堅持，發酵出繁複風味的成功。

在永無止盡的風味追尋上，拾楀餐飲執行長曾柏憲更是一名勇於開創的勇者。他出身於資訊管理專業，但創業即踏入餐飲界的深水區，代理香港米其林一星添好運、珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶，不僅如此，他代理日本高級吐司嵜本SAKImoto Bakery來台，引爆一波波話題與新切點，銷售成績與成長幅度甚至超越母公司，曾柏憲勇於探索、堅持的繁實力撼動日方，不僅來台延請升級成為合夥人，未來更將格局放眼海外國際市場，開出繁盛花朵。

而鄭博仁在國際新創投資眼光的精準度，更堪稱新世代中眼光卓越精準、且觀察獨到的未來趨勢投資者。他既具國際觀點，又能深入當地市場洞察現象的強大繁實力，促成許多勇敢築夢的創業家得以逐步實現夢想，進而成為推動世界轉動的力量，鄭博仁擔任幕後推手的成果，足以傲視國際市場。

深究曾柏憲與鄭博仁一路上的步履，不難觀察出，在理性邏輯與感性夢想之間，精準洞見事物的本質，才能不被紊亂的市場風向混淆，琢磨出品牌高度視野與美感，曾柏憲更走上自創自有品牌，跨足餐飲市場，包含手搖飲店「五桐號」、最新燒鳥品牌「鳥翔」以及與米其林主廚共同經營的餐廳「WILDWOOD」和「Longtail 」，更為台灣摘下珍貴的米其林星星，成為世界認可的頂尖品味者。而多年來的沈著修煉，被喻為「黑馬伯樂」的鄭博仁，是新創產業投資者的第一把交椅「創業不是走一條很瘋狂但永遠走不到的路，而是要用很邏輯性的方法勇敢做夢。」攸關成功的關鍵，往往決定在團隊的組成上，他形容選人材恰似選酒，酒質決定了最終風味，要用「年份」的 眼光去看。「一個人表述的初衷，決定了他的底氣長短，那是人的年份。」內心有恆穩的價值觀，決定了所欲開創的格局，正如1953 年創立至今的皇家禮炮，彷彿沈睡橡木桶的高年份威士忌，在開封跨出自我框架之時，一口氣爆發的繁實力產生餘波盪漾的風味效應，他把一路走來心法簡練成一句話：跨出領域才有不同火花。

美傑仕集團副董事陳美彤（左）、心元資本創辦人鄭博仁（右）。 圖／Royal Salute 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

提起永遠敢於跳脫框架的女性實業家，不滿足於僅止於眼前成就的美傑仕集團副董事陳美彤，多年前從美妝產業切入運動領域後，不斷探索自身極限，多次為台灣摘下CWSA快艇衝浪世界排名積分賽Masters Women Surf冠軍，今年躍上該組別排名第一，成為擁有國際冠軍選手與成功女實業家的雙重亮眼身分。年輕又有膽識的她勇於破浪，在事業與快艇衝浪上不斷挑戰新高度，激勵振奮無數女性起身，勇於探索自己未知的潛能，開拓並追尋夢想。

在成功的喜悅下，陳美彤更感激每一次失敗。「人生總有許多不可控因素讓你跌倒，但你要告訴自己，這不會是最後一場比賽，你的未來還沒開始。」勇敢抬起胸膛，用雖敗猶榮的心境去面對，總有一日會迎來輝煌的戰果。如同皇家禮炮在難以計數的橡木桶裡尋覓，發現深藏不露的珍貴天賜。「敢於探索更多，對未來的感受才會越多，抱著期待與驚喜去品嚐，人生才會活出層次，迎接繁盛的未來。」如新奢世代，展現自己的繁實力，永不停止挑戰自我，開創亮眼格局，一如皇家禮炮探討每個極致的可能，追求更繁複細膩、燦爛並不時綻放繁盛層次的追求之下，誕生奪得國際大獎的皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌，極致輝煌，閃耀著王者之光，無可比擬。

皇家禮炮23年蘇格蘭威士忌，極致輝煌，閃耀著王者之光，無可比擬。 圖／Royal Salute 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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