安雅泰勒喬伊成積家代言人 另類「同門」亞曼達塞佛

精品鐘表珠寶品牌與名人的結盟時有所聞，最新消息是：以《后翼棄兵》一戲走紅的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）甫成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使，並將與包含亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、南韓男神金宇彬，成為積家家族一員。

1996年4月16日出生、26歲、牡羊座的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）具美、英與阿根廷三重國籍，她在2020年因演出改編自1983年同名小說的Netflix影集快速暴紅，但其實之前Anya Taylor-Joy已在名導奈沙馬蘭（Night Shyamalan）「東鐵177班次三部曲」的《分裂》與《異裂》中展露頭角。近期除了10月將上檔的《阿姆斯特丹》與瑪格羅比（Margot Robbie）、泰勒絲（Taylor Swift）同台飆戲，更將在2023年演出真人版《瑪莉歐》的碧姬公主，甜美俏皮。

由於曾登上各國時尚雜誌封面，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）原本就廣受精品、珠寶、甚至是美容妝品品牌喜愛，今日為積家（Jaeger-LeCoultre）宣佈成為品牌代言人後，Anya Taylor-Joy並拍攝了一只短片，透過通話場景還原了積家歷史的一次關鍵時刻。原來在1903年時，Jacques-David LeCoultre先生去電巴黎製表師Edmond Jaeger，兩造因此展開漫長合作，並催生出了一款超薄機芯，積家大工坊也在本次機緣後因應而生。積家全球總裁Catherine Rénier 表示，Anya的家族與馬球運動有著悠久淵源，並對製表工藝有濃厚興趣，因此兩造的合作水到渠成，「她擁有敏銳洞見，才華橫溢且努力進取，與積家大工坊所推崇的價值觀和風格不謀而合。」