快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

廖老大突拋震撼彈「即刻退網」 不再直播原因曝光！

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安雅泰勒喬伊成積家代言人 另類「同門」亞曼達塞佛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
積家（Jaeger-LeCoultre）宣布，邀請安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）品牌代言人，並迅速釋出一只形象短片。圖 / 積家表提供（合成圖）
積家（Jaeger-LeCoultre）宣布，邀請安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）品牌代言人，並迅速釋出一只形象短片。圖 / 積家表提供（合成圖）

精品鐘表珠寶品牌與名人的結盟時有所聞，最新消息是：以《后翼棄兵》一戲走紅的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）甫成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使，並將與包含亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、南韓男神金宇彬，成為積家家族一員。

1996年4月16日出生、26歲、牡羊座的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）具美、英與阿根廷三重國籍，她在2020年因演出改編自1983年同名小說的Netflix影集快速暴紅，但其實之前Anya Taylor-Joy已在名導奈沙馬蘭（Night Shyamalan）「東鐵177班次三部曲」的《分裂》與《異裂》中展露頭角。近期除了10月將上檔的《阿姆斯特丹》與瑪格羅比（Margot Robbie）、泰勒絲（Taylor Swift）同台飆戲，更將在2023年演出真人版《瑪莉歐》的碧姬公主，甜美俏皮。

由於曾登上各國時尚雜誌封面，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）原本就廣受精品、珠寶、甚至是美容妝品品牌喜愛，今日為積家（Jaeger-LeCoultre）宣佈成為品牌代言人後，Anya Taylor-Joy並拍攝了一只短片，透過通話場景還原了積家歷史的一次關鍵時刻。原來在1903年時，Jacques-David LeCoultre先生去電巴黎製表師Edmond Jaeger，兩造因此展開漫長合作，並催生出了一款超薄機芯，積家大工坊也在本次機緣後因應而生。積家全球總裁Catherine Rénier 表示，Anya的家族與馬球運動有著悠久淵源，並對製表工藝有濃厚興趣，因此兩造的合作水到渠成，「她擁有敏銳洞見，才華橫溢且努力進取，與積家大工坊所推崇的價值觀和風格不謀而合。」

事實上，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在短影片中配戴的正是與馬球運動息息相關的Reverso表款。1931年問世的這個系列除了具有長方形表殼與裝飾藝術（Art Deco）風格，可翻轉的表殼可保護在馬球運動上不受外力毀損，展現了兼容於運動與斯文的雙重風格。而積家另一位代言人亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）過去較常配戴約會系列Rendez-vous腕表，在本次首波發表後，Reverso會否成為安雅泰勒喬伊的手上「定番」？之後的影展紅毯或重要場合，Anya Taylor-Joy又會戴上哪一款積家珠寶表款？且讓人拭目以待。

特殊的可翻轉表殼設計，源自1931年，並與馬球運動息息相關。圖 / 積家表提供
特殊的可翻轉表殼設計，源自1931年，並與馬球運動息息相關。圖 / 積家表提供
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）經在2023年上映的瑪莉歐電影中演出碧姬公主，日前並在IG貼出照片，甜美可愛。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）經在2023年上映的瑪莉歐電影中演出碧姬公主，日前並在IG貼出照片，甜美可愛。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
26歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在2020年因演出改編自1983年同名小說的Netflix影集快速暴紅，並陸續登上各大時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
26歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在2020年因演出改編自1983年同名小說的Netflix影集快速暴紅，並陸續登上各大時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在影片中配戴的Reverso系列玫瑰金Classic Duetto腕表。圖 / 積家表提供
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在影片中配戴的Reverso系列玫瑰金Classic Duetto腕表。圖 / 積家表提供
以《后翼棄兵》一戲走紅的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）甫成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使，並將與包含亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、南韓男神金宇彬，成為積家家族一員。圖 / 積家表提供
以《后翼棄兵》一戲走紅的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）甫成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使，並將與包含亞曼達塞佛（﻿Amanda Seyfried﻿）、「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、南韓男神金宇彬，成為積家家族一員。圖 / 積家表提供
26歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），廣受高級珠寶、表款、精品品牌喜愛。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
26歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），廣受高級珠寶、表款、精品品牌喜愛。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
26歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在2020年因演出改編自1983年同名小說的Netflix影集快速暴紅，並陸續登上各大時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy
26歲的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在2020年因演出改編自1983年同名小說的Netflix影集快速暴紅，並陸續登上各大時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ anyataylorjoy

品牌 珠寶

延伸閱讀

亞曼達塞佛瑞36歲仍維持《辣妹過招》的甜心女孩樣 身高不到160還是能穿出高挑感　身材保養靠這招！

莉莉柯林斯拎美洲豹新包 談自己的時尚偶像秒變小粉絲

英王室女性出席國葬配戴珍珠 追思女王別具傳承意義

丹麥王子款喬治傑生REFLECT中性珠寶 全新金銀雙色來了

相關新聞

Nespresso周年慶咖啡機3,300元起 薄荷綠新色太美了

買咖啡機最划算的時機又來了！Nespresso周年慶活動搶先開跑，首波自9月22日起，祭出全系列咖啡機優惠3,300元起...

公主vs.反派！屈臣氏全新迪士尼系列「反正都美」集點活動開跑

近年來對於「美」的定義愈來愈廣泛，清新、甜美、溫柔、酷帥...都能展現自信美，屈臣氏也從銷售數據中觀察到，現行美妝趨勢除...

Panasonic秋季新品智慧登場 首款變頻除濕機功能超強大

Panasonic 2022秋季新品發表會，以「Make New美好生活」為主題，發表一系列以健康為核心的IoT智慧家電...

旅法設計師Peter Wu致敬台北城 秋冬形象洋溢異鄉浪漫情懷

旅法時裝設計師Peter Wu風格低調沉穩，但講究細節處理與高檔用料，加上產量少，一直受到品味人士的追捧。特別是帶有藝術感的設計，既雋永又不過時，服裝即便沒有突出的識別圖案或Logo，但仍舊可以一眼就能分辨出自Peter Wu之手，如同最新一季的形象大片，設計師自我剖析與家鄉，若即若離情懷，透過異鄉人的浪漫視角，來向台北致敬。

身份證有1或2！潮味決、老先覺免費加菜 中越多送越多

空氣中的涼意漸濃，也宣告鍋物的季節到來。連鎖滷味「潮味決」與平價小火鍋「老先覺」自9月23日起，連續22天推出身份證對對...

笑中帶淚舞台劇「明星養老院」12月台北場盛大開賣

今年耶誕禮物有新選擇！由金星文創及聯合數位文創共同主辦的舞台劇「明星養老院」，12月23-25日將在台北國父紀念館演出。監製王偉忠表示，演出進入第三年，真的感謝觀眾支持，所謂人生如戲、戲如人生，這齣戲是他一輩子陪伴明星的感懷，演員們默契好到真像住在一起的「院友」，希望能帶給觀眾歡樂與感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。