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採用養殖魚鱗片！無印良品推台灣生產軟糖、即溶氣泡飲

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品推出在地生產的綜合水果風味軟糖，加入的膠原蛋白萃取自台灣養殖魚鱗片／39元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品推出在地生產的綜合水果風味軟糖，加入的膠原蛋白萃取自台灣養殖魚鱗片／39元。圖／MUJI無印良品提供

落實在地生產，並發掘各種可能性，讓MUJI無印良品從2017年起，就開發出在台灣生產的食品系列，秋季新推出兩款新品，包括即溶氣泡飲、多樣化口味的綜合水果風味軟糖，其中軟糖中特別添加的膠原蛋白，就萃取自台灣養殖魚鱗片，不僅落實在地生產，也增加台灣養殖魚類的附加價值。

無印良品新推出的即溶氣泡飲，可以消暑解渴，共有四種口味綜合莓果、西西里咖啡、青梅與蜂蜜白柚，強調不含人工色素，帶點微微氣泡口感，加入冰水內，可以讓身心舒暢。

而獨特的綜合水果風味軟糖，一包含有藍莓、檸檬、葡萄柚與蘋果等風味，特別加入的膠原蛋白，帶來Q軟有嚼勁的口感，更方便隨身攜帶。

無印良品之前的在地生產食品，包括2021年食品銷售冠軍的即食迷你拉麵、蝴蝶碎餅、年輪蛋糕、冰淇淋及穀物茶等，相關生產都在台灣開發，也希望藉此減少進口食品的碳排放，達到友善環境的目標。

無印良品即溶氣泡飲（西西里咖啡）／99元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品即溶氣泡飲（西西里咖啡）／99元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品即溶氣泡飲（綜合莓果）／99元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品即溶氣泡飲（綜合莓果）／99元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品即溶氣泡飲（青梅）／99元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品即溶氣泡飲（青梅）／99元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 膠原蛋白 碳排放

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