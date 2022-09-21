採用養殖魚鱗片！無印良品推台灣生產軟糖、即溶氣泡飲

旅法時裝設計師Peter Wu風格低調沉穩，但講究細節處理與高檔用料，加上產量少，一直受到品味人士的追捧。特別是帶有藝術感的設計，既雋永又不過時，服裝即便沒有突出的識別圖案或Logo，但仍舊可以一眼就能分辨出自Peter Wu之手，如同最新一季的形象大片，設計師自我剖析與家鄉，若即若離情懷，透過異鄉人的浪漫視角，來向台北致敬。

2022-09-21 17:22