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迷你蟹爬進餐盤太可愛！盤點3餐廳的秋蟹限定料理

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義大皇家酒店皇樓新菜「砂鍋粉絲沙公煲」。圖／義大皇家酒店提供
義大皇家酒店皇樓新菜「砂鍋粉絲沙公煲」。圖／義大皇家酒店提供

秋風送爽，也進入最佳品蟹季。北中南各飯店餐廳依時令紛紛端上各式蟹宴，盤中搭配金黃秋景，有如一場餐盤上的小旅行。

位於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」應新北市府之邀，共同行銷全台知名的「萬里蟹」，港籍名廚蘇權暉特別依照花蟹鮮甜細緻、三點蟹與石蟳海味十足的特色，推出6道蟹宴。其中，唯一「進口蟹」紅油咖哩炒麵包蟹，採用泰式咖哩蟹的味型，特選進口愛爾蘭麵包蟹，搭配花上一天一夜、以十多種香料熬製的自煉川式紅油，油亮通紅一大盤，香豔刺激；另有如一隻隻小螃蟹造型的「蟹肉鮮蝦餃」，包進現拆石蟳蟹肉、蝦肉、明太子拌成的內餡，視覺味覺皆美。

南臺灣的義大皇家酒店人氣餐廳皇樓中餐廳與柳町日本料理，也以秋蟹為主角。皇樓中餐廳即起至12月15日推出秋季限定菜，包括以肥美沙公做成避風塘沙公、花雕蒸沙公、砂鍋粉絲沙公煲三種不同料理；柳町日本料理即日起至10月31日推出「秋の蟹逅」迷你懷石套餐，其中合肴的「清蒸愛爾蘭麵包蟹附薑湯」，挑選有「蟹膏之王」之稱的愛爾蘭麵包蟹，爆漿的蟹膏新鮮味美。

煙波集團10月1日至12月31日於旗下各館飯店推出「金蟹吮指宴」，期間限定供應特搜人氣三大肥美秋蟹上菜，其中選用「薑醋大沙公」為共同菜色，與另兩品蟹味料理搭配各館房型推出「豪饗」及「超饗」蟹宴套餐，一泊二饗專案價4,185元起、單點套餐價980+10%元起；活動期間，凡於館內餐廳消費不限金額即享以499元加購「薑醋大沙公」乙隻。

煙波集團旗下各飯店同步推出「金蟹吮指宴」，圖為蘇澳四季雙泉館蟹宴料理。圖／煙波集團提供
煙波集團旗下各飯店同步推出「金蟹吮指宴」，圖為蘇澳四季雙泉館蟹宴料理。圖／煙波集團提供
望月樓每年皆應新北市府之邀，共同行銷全台知名的萬里蟹，蟹身綁著的綠色螢光繩，正是野生萬里海蟹的正字標記。圖／望月樓提供
望月樓每年皆應新北市府之邀，共同行銷全台知名的萬里蟹，蟹身綁著的綠色螢光繩，正是野生萬里海蟹的正字標記。圖／望月樓提供
蟹肉鮮蝦餃(3個)200元。圖／望月樓提供
蟹肉鮮蝦餃(3個)200元。圖／望月樓提供

沙公 餐廳 麵包

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