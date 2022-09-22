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JINS帶你重溫美好記憶！端出迪士尼系列鏡框 限定收納包、超萌眼鏡盒都必收

聯合報／ 曾智緯
日本銷量第一眼鏡品牌JINS讓唐老鴨、黛絲，以及奇奇蒂蒂，一同成為新款鏡框主角，精緻又可愛的細節處理與設計，迪士尼粉絲們立刻被萌暈。圖／JINS提供
日本銷量第一眼鏡品牌JINS讓唐老鴨、黛絲，以及奇奇蒂蒂，一同成為新款鏡框主角，精緻又可愛的細節處理與設計，迪士尼粉絲們立刻被萌暈。圖／JINS提供

相信許多人在成長的過程裡，都有過迪士尼動畫的陪伴，並創造了滿滿美好回憶。來自日本銷量第一眼鏡品牌JINS選此刻，讓唐老鴨、黛絲，以及奇奇蒂蒂，一同成為新款鏡框主角，精緻又可愛的細節處理與設計，迪士尼粉絲們立刻被萌暈。

對每樣事情都要追求完美，脾氣有點暴躁的唐老鴨是迪士尼系列動畫中，不可缺少的要角。在JINS這系列產品裡，就擷取了唐老鴨頭像、水手帽、可愛鴨嘴和配件救生圈圖案，點綴於鏡架上，並提供包括鈦金屬材質和經典大框、透明框的選擇。其中的透明框款還採用代表唐老鴨的深海藍設計，搭配鏡腳尾端小鴨掌與鴨尾巴圖樣，創造獨有俏皮感。而唐老鴨的女友「黛絲」婀娜多姿形象，則啟發JINS擷取其蝴蝶結裝飾、雛菊圖案與黛絲頭像，於細節設計上，凸顯角色甜美氣息；並與唐老鴨款式相同，提供了鈦金屬鏡框等。

JINS推出迪士尼系列眼鏡，鏡框的設計細節有著滿滿的角色元素。圖／JINS提供
JINS推出迪士尼系列眼鏡，鏡框的設計細節有著滿滿的角色元素。圖／JINS提供

誕生超過70年，在動畫中是歡喜冤家的奇奇蒂蒂，可說是迪士尼角色裡，人氣最高的配角之一。而成為JINS系列鏡框主角時，依舊是細節滿點，像是鈦金屬材質款式，採用多邊形設計，鏡腳前端左右兩側還放上奇奇蒂蒂的頭像浮雕，尾端內側刻印牠們最愛的橡果圖案。TR與金屬材質混合款，則是運用奇奇蒂蒂的毛色，作為鏡框主色，搭配金屬鏡腳上的頭像、尾巴與橡果圖案、金屬眉型框款，除了鏡腳也看得到頭像外，還將樁頭處設計成奇奇蒂蒂的尾巴造型，細膩設計，滿足了迪士尼粉絲的期待。

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列小收納包430元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列小收納包430元。圖／JINS提供

JINS迪士尼系列鏡框除了有滿滿的角色元素之外，不能錯過的還有2款無度數濾藍光眼鏡，使用輕盈TR材質製成，搭配25%的無度數濾藍光鏡片，鏡腳仍舊有唐老鴨頭像和尾巴圖樣、奇奇蒂蒂的頭像和橡果圖案。同時依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋，讓人愛不釋手。另外，JINS還加碼推出裝飾唐老鴨、奇奇蒂蒂圖案的收納包，提供方形和圓形兩種款式，一樣是粉絲不能錯過的配件。

依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋。圖／JINS提供
依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋。圖／JINS提供

依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋。圖／JINS提供
依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列小收納包560元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列小收納包560元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列小收納包560元。圖／JINS提供
JINS迪士尼唐老鴨系列小收納包560元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列小收納包560元。圖／JINS提供
JINS迪士尼唐老鴨系列小收納包560元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框2,480元。圖／JINS提供
JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框2,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框3,480元。圖／JINS提供
JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框2,980元。圖／JINS提供
JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼黛絲系列鏡框3,480元。圖／JINS提供
JINS迪士尼黛絲系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框3,480元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框3,480元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列濾藍光眼鏡1,980元。圖／JINS提供
JINS迪士尼唐老鴨系列濾藍光眼鏡1,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列濾藍光眼鏡1,980元。圖／JINS提供
JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列濾藍光眼鏡1,980元。圖／JINS提供

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