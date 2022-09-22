JINS帶你重溫美好記憶！端出迪士尼系列鏡框 限定收納包、超萌眼鏡盒都必收

相信許多人在成長的過程裡，都有過迪士尼動畫的陪伴，並創造了滿滿美好回憶。來自日本銷量第一眼鏡品牌JINS選此刻，讓唐老鴨、黛絲，以及奇奇蒂蒂，一同成為新款鏡框主角，精緻又可愛的細節處理與設計，迪士尼粉絲們立刻被萌暈。

對每樣事情都要追求完美，脾氣有點暴躁的唐老鴨是迪士尼系列動畫中，不可缺少的要角。在JINS這系列產品裡，就擷取了唐老鴨頭像、水手帽、可愛鴨嘴和配件救生圈圖案，點綴於鏡架上，並提供包括鈦金屬材質和經典大框、透明框的選擇。其中的透明框款還採用代表唐老鴨的深海藍設計，搭配鏡腳尾端小鴨掌與鴨尾巴圖樣，創造獨有俏皮感。而唐老鴨的女友「黛絲」婀娜多姿形象，則啟發JINS擷取其蝴蝶結裝飾、雛菊圖案與黛絲頭像，於細節設計上，凸顯角色甜美氣息；並與唐老鴨款式相同，提供了鈦金屬鏡框等。

JINS推出迪士尼系列眼鏡，鏡框的設計細節有著滿滿的角色元素。圖／JINS提供

誕生超過70年，在動畫中是歡喜冤家的奇奇蒂蒂，可說是迪士尼角色裡，人氣最高的配角之一。而成為JINS系列鏡框主角時，依舊是細節滿點，像是鈦金屬材質款式，採用多邊形設計，鏡腳前端左右兩側還放上奇奇蒂蒂的頭像浮雕，尾端內側刻印牠們最愛的橡果圖案。TR與金屬材質混合款，則是運用奇奇蒂蒂的毛色，作為鏡框主色，搭配金屬鏡腳上的頭像、尾巴與橡果圖案、金屬眉型框款，除了鏡腳也看得到頭像外，還將樁頭處設計成奇奇蒂蒂的尾巴造型，細膩設計，滿足了迪士尼粉絲的期待。

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列小收納包430元。圖／JINS提供

JINS迪士尼系列鏡框除了有滿滿的角色元素之外，不能錯過的還有2款無度數濾藍光眼鏡，使用輕盈TR材質製成，搭配25%的無度數濾藍光鏡片，鏡腳仍舊有唐老鴨頭像和尾巴圖樣、奇奇蒂蒂的頭像和橡果圖案。同時依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋，讓人愛不釋手。另外，JINS還加碼推出裝飾唐老鴨、奇奇蒂蒂圖案的收納包，提供方形和圓形兩種款式，一樣是粉絲不能錯過的配件。

依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋。圖／JINS提供

依照購買角色系列，皆附贈專屬眼鏡盒、拭鏡布與提袋。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列小收納包560元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列小收納包560元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列小收納包560元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框2,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼黛絲系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框2,980元。圖／JINS提供

JINS迪士尼奇奇蒂蒂系列鏡框3,480元。圖／JINS提供

JINS迪士尼唐老鴨系列濾藍光眼鏡1,980元。圖／JINS提供