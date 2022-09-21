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全家便利商店推7款輕食新品！超商獨賣「義美錫蘭紅茶凍」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店瞄準秋季出遊商機，推出7款美味輕食、甜點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店瞄準秋季出遊商機，推出7款美味輕食、甜點。圖／全家便利商店提供

後天就是二十四節氣中的秋分，不僅代表秋季過了一半，這天之後氣溫也將逐漸降低，不妨把握涼爽秋意出門走走。全家便利商店瞄準秋季出遊商機，推出7款美味新品，包含柚香油醋雞肉沙拉、雞蛋沙拉三明治、韓式辣醬鮪魚滿餡麵包、旺來金萱夾心土司、提拉米蘇泡芙，以及便利商店獨家販售的義美錫蘭紅茶凍。另外，秋季也要換新「妝」，即日起至10月19日於全家便利商店購買指定商品滿200元即贈屈臣氏100元購物金。

秋遊野餐首推全家便利商店新品「柚香油醋雞肉沙拉」，以五色蔬食搭配雞肉絲與天使細麵，佐上韓國特調柚香油醋醬，口感酸甜、清爽少負擔，售價75元，搭配指定主餐再省5元。新口味滿餡麵包也吹起韓風，全家便利商店近年先後推出鮪魚玉米、胡麻鮪魚滿餡麵包大獲好評，今年秋天再以鮪魚入料，全新打造「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，柔軟麵包體包覆以馬鈴薯、黑胡椒及洋蔥拌成的鮪魚餡料，搭配特調韓式辣醬，口感甜辣濃郁，售價42元，9月27日上市，搭配指定飲品可享59元優惠組合價。

土司、三明治也是野餐籃必備輕食，夾心匠土司新口味「旺來金萱」以台農17號金鑽鳳梨熬製成的果醬，搭配香醇金萱茶奶霜，帶有輕甜果香及茶香，每組售價35元。大人小孩都愛的「雞蛋沙拉三明治」則將濃郁可口的沙拉醬與清脆彈牙的雞蛋完美融合，售價42元。

有便利商店「紅茶霸主」之稱的義美錫蘭紅茶以成分單純、口味順口百搭等特色深受消費者喜愛，即日起化身為「義美錫蘭紅茶凍」於全家便利商店獨家開賣，使用100%錫蘭紅茶製成，口感Q彈爽口，搭配鮮奶、茶飲等一同享用超對味，原價單入28元，即日起至10月4日特價2件49元、4件89元。

甜點新品還有「提拉米蘇泡芙」，以提拉米蘇卡士達餡搭配馬士卡邦鮮奶油製成，外層撒上可可粉，完美呈現提拉米蘇美味特色，售價45元，搭配中杯以上咖啡、提拉米蘇泡芙可再享半價優惠；「卡士達奶霜半月燒」內餡富含自然奶香與濃郁卡士達，滑順而不膩，每組2入售價35元。

全家便利商店新品「柚香油醋雞肉沙拉」，以五色蔬食搭配雞肉絲與天使細麵，佐上韓國特調柚香油醋醬，售價75元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新品「柚香油醋雞肉沙拉」，以五色蔬食搭配雞肉絲與天使細麵，佐上韓國特調柚香油醋醬，售價75元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於9月27日新推出「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，柔軟麵包體包覆以馬鈴薯、黑胡椒及洋蔥拌成的鮪魚餡料，搭配特調韓式辣醬，口感甜辣濃郁，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於9月27日新推出「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，柔軟麵包體包覆以馬鈴薯、黑胡椒及洋蔥拌成的鮪魚餡料，搭配特調韓式辣醬，口感甜辣濃郁，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店夾心匠土司新口味「旺來金萱」以台農17號金鑽鳳梨熬製成的果醬，搭配香醇金萱茶奶霜，每組售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店夾心匠土司新口味「旺來金萱」以台農17號金鑽鳳梨熬製成的果醬，搭配香醇金萱茶奶霜，每組售價35元。圖／全家便利商店提供
「義美錫蘭紅茶凍」即日起於全家便利商店獨家開賣，原價單入28元，即日起至10月4日特價2件49元、4件89元。圖／全家便利商店提供
「義美錫蘭紅茶凍」即日起於全家便利商店獨家開賣，原價單入28元，即日起至10月4日特價2件49元、4件89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「卡士達奶霜半月燒」，富含自然奶香與濃郁卡士達，每組2入售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「卡士達奶霜半月燒」，富含自然奶香與濃郁卡士達，每組2入售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「提拉米蘇泡芙」以提拉米蘇卡士達餡搭配馬士卡邦鮮奶油製成，外層撒上可可粉，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「提拉米蘇泡芙」以提拉米蘇卡士達餡搭配馬士卡邦鮮奶油製成，外層撒上可可粉，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「雞蛋沙拉三明治」將濃郁可口的沙拉醬與清脆彈牙的雞蛋完美融合，售價42元。。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「雞蛋沙拉三明治」將濃郁可口的沙拉醬與清脆彈牙的雞蛋完美融合，售價42元。。圖／全家便利商店提供

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