送你foodpanda優惠碼、LINE Points DRINKiQ測驗開跑

長期推廣理性飲酒的全球威士忌領導廠商帝亞吉歐（DIAGEO），看準疫情下台灣民眾頻繁使用App和外送平台新常態，今年秋冬以飲酒跑BAR文化為主題，透過「DRINKiQ酒精知識測驗」網站結合線上外送平台、線下酒吧獨家推出「歐趴。不喝趴！」活動，邀請民眾參與時下最潮的知識測驗，全方位補給各類酒精知識及飲酒觀念，同時還可賺飽foodpanda優惠碼和LINE Points。

台灣帝亞吉歐打破傳統枯燥的宣導模式，今年首度創意結合線上及線下的跑BAR活動，即日起至9月23日止，民眾只要進入DRINKiQ酒精知識網站（https://reurl.cc/gMNDRL），截圖完成測驗的畫面，並傳至DRINKiQ LINE官方帳號，就有機會得到限時限量的foodpanda 50元優惠碼。

此外，帝亞吉歐的「歐趴。不喝趴！」活動，更延伸至實體店家夥伴，集結全台北中南18間活動店家，於10月7日起至12月31日止，凡民眾前往活動店家掃描桌上的「歐趴。不喝趴！」活動立牌，進入DRINKiQ酒精知識測驗網站後，並於DRINKiQ LINE官方帳號回傳測驗得分圖，就有機會得到限量Line Points 20點。

台灣帝亞吉歐長期將推廣「理性飲酒」並視為重要理念與社會責任，致力透過相關活動，包含其打造的DRINKiQ酒精知識測驗網站，集結正確的酒精知識、趣味測驗及飲酒指南，邀請民眾從參與測驗中，邊玩邊破除常見飲酒迷思、了解不理性飲酒對健康的影響，期望提高國人飲酒的「IQ」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康