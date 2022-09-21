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莉莉柯林斯拎美洲豹新包 談自己的時尚偶像秒變小粉絲

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供

美洲豹是卡地亞（Cartier）珠寶和製表作品的代表動物形象，亦是皮件作品的主角。1914年，美洲豹率先以鋪鑲寶石的豹紋圖案出現在一枚卡地亞女士腕表上，隨後逐漸現身於皮件作品中，彰顯優雅風格。如今，Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包以摩登的手法，結合皮革材質與品牌經典美洲豹圖騰、匯聚皮件與珠寶工藝，以輕巧易攜的立體造型，打造最具時代感的風格宣言。

「野性氣息與珍貴質感在珠寶搭扣上精彩碰撞；它是珠寶工藝和皮件工藝的集大成之作，」卡地亞皮件創意總監瑪蓮於森（Marlin Yuson）說。Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包邊緣收斂棱角、採用隱藏式縫線，凸顯流暢柔和的曲線和圓潤豐盈的輪廓。搭扣採用豹首銜環的造型，重新詮釋卡地亞經典美洲豹形象：金色鍍層飾面或鍍鈀飾面搭扣採用刻面金屬材質打造，以幾何線條勾勒簡約結構，是與頂級珠寶雕刻師攜手合作的結果。皮件工藝師在平滑部分裝飾11片皮革嵌件，賦予豹頭立體感和透視感。下拉翻蓋，即可打開搭扣，可見隨附化妝鏡的隱藏隔層。

鍊帶延續珠寶質感，鍊節如經刻面打磨處理，可自由調節長度，變化斜揹和肩揹兩種配戴方式。金色鍍層飾面或鍍鈀飾面鍊條配有舒適的皮革肩墊，其厚實質感與鍊帶包圓潤感性的構型相呼應。Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包採用粒面皮革，共提供小型款和迷你款兩種尺寸，備有黑色、海軍藍色、紅色、淡黃色（僅有迷你款）、乳白色、米色及森綠藍等7色可選。

「當代、雋永、而且觸手可及！」品牌形象大使莉莉柯林斯為全新包包演繹形象廣告與短片，如此形容這款創新包款，並表示，豹首搭扣為包包注入珠寶質感，拎著包包就像每天配戴卡地亞珠寶一樣；她也建議可以Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包為休閒球鞋裝束增添優雅氣宜；正式場合拎則能賦予經典黑色小洋裝前衛感。而這位許多人心目中的時尚偶像還在短片中透露，自己時尚偶像是永遠超乎你想像的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）！

Panthère de Cartier美洲豹乳白色迷你款鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹乳白色迷你款鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黑色小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黑色小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹森綠藍小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹森綠藍小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黑色迷你款鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹黑色迷你款鍊帶包，約90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹海軍藍小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹海軍藍小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹紅色小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹紅色小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包提供迷款與小型款兩種尺寸。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包提供迷款與小型款兩種尺寸。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
卡地亞形象大使莉莉柯林斯演繹全新Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹淡黃色迷你款鍊帶包，90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹淡黃色迷你款鍊帶包，90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹紅色小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹紅色小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹米色迷你款鍊帶包，90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹米色迷你款鍊帶包，90,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹海軍藍小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹海軍藍小型款鍊帶包，約10萬元。圖／卡地亞提供

美洲豹 珠寶

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