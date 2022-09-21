莉莉柯林斯拎美洲豹新包 談自己的時尚偶像秒變小粉絲
美洲豹是卡地亞（Cartier）珠寶和製表作品的代表動物形象，亦是皮件作品的主角。1914年，美洲豹率先以鋪鑲寶石的豹紋圖案出現在一枚卡地亞女士腕表上，隨後逐漸現身於皮件作品中，彰顯優雅風格。如今，Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包以摩登的手法，結合皮革材質與品牌經典美洲豹圖騰、匯聚皮件與珠寶工藝，以輕巧易攜的立體造型，打造最具時代感的風格宣言。
「野性氣息與珍貴質感在珠寶搭扣上精彩碰撞；它是珠寶工藝和皮件工藝的集大成之作，」卡地亞皮件創意總監瑪蓮於森（Marlin Yuson）說。Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包邊緣收斂棱角、採用隱藏式縫線，凸顯流暢柔和的曲線和圓潤豐盈的輪廓。搭扣採用豹首銜環的造型，重新詮釋卡地亞經典美洲豹形象：金色鍍層飾面或鍍鈀飾面搭扣採用刻面金屬材質打造，以幾何線條勾勒簡約結構，是與頂級珠寶雕刻師攜手合作的結果。皮件工藝師在平滑部分裝飾11片皮革嵌件，賦予豹頭立體感和透視感。下拉翻蓋，即可打開搭扣，可見隨附化妝鏡的隱藏隔層。
鍊帶延續珠寶質感，鍊節如經刻面打磨處理，可自由調節長度，變化斜揹和肩揹兩種配戴方式。金色鍍層飾面或鍍鈀飾面鍊條配有舒適的皮革肩墊，其厚實質感與鍊帶包圓潤感性的構型相呼應。Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包採用粒面皮革，共提供小型款和迷你款兩種尺寸，備有黑色、海軍藍色、紅色、淡黃色（僅有迷你款）、乳白色、米色及森綠藍等7色可選。
「當代、雋永、而且觸手可及！」品牌形象大使莉莉柯林斯為全新包包演繹形象廣告與短片，如此形容這款創新包款，並表示，豹首搭扣為包包注入珠寶質感，拎著包包就像每天配戴卡地亞珠寶一樣；她也建議可以Panthère de Cartier美洲豹鍊帶包為休閒球鞋裝束增添優雅氣宜；正式場合拎則能賦予經典黑色小洋裝前衛感。而這位許多人心目中的時尚偶像還在短片中透露，自己時尚偶像是永遠超乎你想像的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）！
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