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西雅圖咖啡全系列盒裝「買1送1」 登錄發票再抽按摩椅

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
憑購買發票登錄活動官網，還可參加西雅圖厚禮二重抽，有機會獲得OGAWA減壓沙發輕奢按摩椅（價值49,800元）。圖／西雅圖極品咖啡提供
憑購買發票登錄活動官網，還可參加西雅圖厚禮二重抽，有機會獲得OGAWA減壓沙發輕奢按摩椅（價值49,800元）。圖／西雅圖極品咖啡提供

西雅圖極品咖啡掃貨時間來了。即日起至10/18全台7-11西雅圖極品咖啡全系列盒裝商品買1送1，憑購買發票登錄活動官網，還可參加西雅圖厚禮二重抽，有機會獲得OGAWA減壓沙發輕奢按摩椅（價值49,800元）。

此外，品牌今年再推出3款季節限定新品，分別為醇黑冰咖啡、經典摩卡拿鐵、棉花球黑糖拿鐵，也同步於9/21起於全台7-11期間限定上市、同享買1送1。

新品「西雅圖醇黑冰咖啡」最適合早晨醒腦，冰熱皆可，拿鐵族也可直接加入冰牛奶沖泡；「西雅圖經典摩卡拿鐵」擁有豐富香氣的重烘焙咖啡，搭配嚴選頂級可可粉，呈現出經典摩卡咖啡風味，口感絲滑濃郁；超療癒的「西雅圖棉花球黑糖拿鐵」，是上班族下午壓力緊繃時刻的最佳良伴，濃郁拿鐵與黑糖焦香調和，點綴活潑氣息的棉花球，Q彈口感搭配咖啡香醇甜而不膩。

相關資訊可查活動官網：https://lihi1.com/kl0gX

即日起至10/18全台7-11西雅圖極品咖啡全系列盒裝商品買1送1。圖／西雅圖極品咖啡提供
即日起至10/18全台7-11西雅圖極品咖啡全系列盒裝商品買1送1。圖／西雅圖極品咖啡提供

咖啡 西雅圖 7-11

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