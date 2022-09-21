亞洲第一家The Standard Grill 將紐約時尚搬進曼谷

在紐約備受喜愛的燒烤餐廳The Standard Grill，於泰國曼谷新開分店，落腳處也是今年當紅話題、具指標性的The Standard Bangkok Mahanakhon酒店五樓。不只裝潢風格獨具特色，餐廳也傳承紐約肉庫區第一間The Standard Grill餐廳的靈魂，呈現傳統牛排館經典特色，以及新美式風味的創新菜餚。

這也是美國本店之外，亞洲第一間The Standard Grill餐廳，主打優質食材創作的經典美式佳餚，包括和牛肉漢堡配鵝肝醬、Jamón Joselito火腿肉、太陽蛋及自製奶油麵包鮮奶油、楓糖漿抹鬆餅等，同時也帶來當地特色的經典菜餚如藍蟹肉煎蛋配辣味雞蛋麵、炭烤肉串配糯米飯和羅望子辣椒醬、棕櫚焦糖椰香風味黑糯米飯等。

The Standard Grill餐廳除了提供午餐及晚餐，這裡也是提供住客早餐的用餐地點，分為室內及半室外用餐區，半室外區綠意環抱，藤椅與抱枕舒服包裹，上午可感受曼谷微熱風景，晚間盡收璀璨夜色，以及滿滿的紐約時尚活力。室內分陳多個區塊，從亮眼吸睛的黑白色塊地板，延伸至黃色吧檯，如身在超時髦酒吧；再往前行，從亮眼到沉穩，延續從餐廳到客房的橢圓鏡框、弧形沙發，以及與鄰桌似遠又近的綠意相圍。

餐廳風格出自設計師與藝術家Jaime Hayon同The Standard品牌設計團隊合作，借鑒了品牌的歷史元素，包括重新詮釋紐約The Standard Grill餐廳標誌性用一分錢鋪成的「便士地板(penny floors)」。

The Standard Grill提供單點及全日供應的豐富菜單，將商務與用餐樂趣融為一體，可享用燃木火爐中烹製令人垂延三尺的美味肉食、手工製作的義大利麵、新鮮捕撈的魚貨或是鬆脆的奶油蛋白甜餅、巴斯克起司乳酪蛋糕等精緻甜品。此外，主廚也會以特製的大理石木推車送至餐桌邊提供服務，包括凱撒沙拉、牛肉韃靼、酸橘汁腌魚和手切全肋排等，增加餐桌上豐富有趣的互動。

餐廳的另一特色，是提供以1920年代的泰國和禁酒時期的紐約為靈感的系列經典調酒，以及多款紅白酒。

The Standard Grill燒烤餐廳

地點：The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店五樓

營業時間：每日上午11：30至晚上10：30期間供應午餐和晚餐

網址：https://www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok

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