吳卓源高級臉霸氣！歡慶TOM FORD BEAUTY漢神巨蛋開幕
時髦、高級又時尚，就是女星Julia吳卓源的超強氣場，為慶祝精品美妝TOM FORD BEAUTY，進軍高雄漢神巨蛋開新櫃，吳卓源畫上秋冬妝容，展現霸氣高級臉，展現出酷帥又性感的風格。
吳卓源有著獨特風格與品味，也與TOM FORD BEAUTY傳遞的霸氣感相符合，她表示很欣賞TOM FORD先生，對於服裝與美妝的執著，如同她對於音樂的執著，近期吳卓源跨國與日本音樂團隊合作新單曲，將帶來與眾不同的全新風格。
TOM FORD BEAUTY漢神巨蛋新櫃打造出時帽俐落感，以黑灰白色為主，搭配大理石地板，以及銀灰色鏡面材質，還有秀場後台的時髦梳妝鏡椅，而且設計上講究對稱與完美，讓人一走入就感覺時髦度大加分。
櫃中展現彩妝、香氛與保養，其中香氛有著經典的「私人調香系列 森林秘境」，還有最新系列彩妝「秘境霧林系列彩妝」，包括設計師微霧唇膏系列「野紅」新色，10月1日將上市TOM FORD 高級訂製四格眼盤，推出限量新色，以松柏綠為主調的 #微光邊際 四格眼盤，馬上增添時尚霸氣感。
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