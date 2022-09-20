吳卓源高級臉霸氣！歡慶TOM FORD BEAUTY漢神巨蛋開幕

時髦、高級又時尚，就是女星Julia吳卓源的超強氣場，為慶祝精品美妝TOM FORD BEAUTY，進軍高雄漢神巨蛋開新櫃，吳卓源畫上秋冬妝容，展現霸氣高級臉，展現出酷帥又性感的風格。

吳卓源有著獨特風格與品味，也與TOM FORD BEAUTY傳遞的霸氣感相符合，她表示很欣賞TOM FORD先生，對於服裝與美妝的執著，如同她對於音樂的執著，近期吳卓源跨國與日本音樂團隊合作新單曲，將帶來與眾不同的全新風格。

TOM FORD BEAUTY漢神巨蛋新櫃打造出時帽俐落感，以黑灰白色為主，搭配大理石地板，以及銀灰色鏡面材質，還有秀場後台的時髦梳妝鏡椅，而且設計上講究對稱與完美，讓人一走入就感覺時髦度大加分。