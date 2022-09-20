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免費品飲世界6大主題酒款 英蓋爾VIP酒窖品酩日登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
英蓋爾台中旗艦門市斥資百萬，打造恆溫濕酒窖。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英蓋爾台中旗艦門市斥資百萬，打造恆溫濕酒窖。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

英蓋爾精品洋酒為迎接台中旗艦門市周年慶，將於10月15日舉辦首次品牌日，現場除了可品飲限定獨家酒款的深度品酩講座，亦設有世界六大主題酒款專區，同時還邀請到知名塔羅牌占卜師「李雙塔羅」與插畫家為參加者進行現場占卜與人像速寫，宛如一場小型酒展嘉年華，即日起開放報名。

英蓋爾精品洋酒「靜x覓｜VIP酒窖品酩日」將於10月15日上午11時正式展開，現場除了以酒展概念設置世界六大主題品飲專區，開放民眾自由進場免費試飲各式葡萄酒與烈酒，同時也推出調酒特色活動，使用獨家代理的斯洛伐克愛斯台TATRATEA茶加味酒為基底，由專業調酒師調製獨家創意調酒供參加者免費品飲。

此外，當日也規劃三個場次專屬限定品酩會，每場限定20人報名參加，票價每人1500元，現場除了提供精緻私廚料理餐點，更可品飲到酒單總值最高逾6萬元的白蘭地、威士忌或葡萄酒，同時參加者可獲得市價780元的斯洛伐克愛斯台TATRATEA茶加酒迷你酒禮盒一組。

另外業者也提供VIP加值活動免費體驗，邀請知名塔羅牌占卜師「李雙塔羅」與時尚插畫藝術家「阿力CHENLIYU」，讓參加者在品酩美酒之餘體驗塔羅牌占卜與時尚人像速寫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英蓋爾精品洋酒活動中將使用獨家引的愛斯台茶加味酒，調製創意調酒供參加者免費品飲。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英蓋爾精品洋酒活動中將使用獨家引的愛斯台茶加味酒，調製創意調酒供參加者免費品飲。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英蓋爾與獨立裝瓶廠CLAN DENNY合作，獨家開發設計出的「同花順」前標單一麥芽威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英蓋爾與獨立裝瓶廠CLAN DENNY合作，獨家開發設計出的「同花順」前標單一麥芽威士忌原酒。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於台中的英蓋爾精品洋酒旗艦門市，將於下月15日舉辦首次品牌日。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於台中的英蓋爾精品洋酒旗艦門市，將於下月15日舉辦首次品牌日。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

塔羅牌 斯洛伐克 葡萄酒

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