文昌街木材行華麗轉身為酒吧 BAR PINE松正式試營運

位於台北市大安區文昌街的最新酒吧「BAR PINE松」，以原址為木材行的空間脈絡，再加上酒與木材密不可分的關連，邀集各領域設計大師悉心打造，預定9月23日起進入試營運。

「BAR PINE松」主理人侯絮銨（Ariel Hou）相信，風味是從記憶與生活而來，團隊將自己的故事及回憶作為創作主題來發揮，運用在地食材，研發出第一季的8款創作調酒（Signature Cocktail），期待與品飲者透過風味，來述說著彼此的共同回憶。

策展人房彥文（Fang Yen Wen）則以他擅長融合商業與藝術設計的特長，集結了識別設計師何庭安、平面設計師廖小子、產品設計師楊格、空間設計師隱室設計等創意人及單位，共同打造「BAR PINE松」。

「BAR PINE松」的首季酒單主題，便是與生活密切相關的菜市場。侯絮銨透過市場的採集與回憶的追尋，創作出八杯值得細細品味的特色調酒。

「野生山苦瓜／肖楠木／梅子／柚香金萱」不取野生山苦瓜的苦澀，而是其淡淡土質細膩風味，使用台灣肖楠木及話梅自製的利口酒，搭配自製柚香金萱茶氣泡水，形成蜜餞氣息並帶著木質調風味。

稍具酒感的「紫米／青花椒／西瓜李」，是以紫米炒熟後慢煮融入基酒，加上自製青花椒苦精及西瓜李發酵汁液，口感輕盈而風味同時帶著蜜餞、果香、茶香。將新鮮香菜萃取出的草本及堅果奶香。

此外，餐點也秉持著同樣理念，強調著台灣在地特色。松式烏龍梅子炸雞搭配加入烏龍茶的梅子醬，靈感來自梅粉鹽酥雞。以路邊攤餐桌上常見的辣油為靈感，創作出了很受歡迎的花椒川味慢烤小肉丸，沾醬是以大紅袍花椒、精選中藥材小火慢炒而自製花椒香料油。 其中最具特色的第一季湯品——北部古早味酒家菜的魷魚螺肉蒜，遵循古法的以豬五花、蒜苗、桶筍、乾香菇、魷魚絲、螺肉慢熬90分鐘在靜置一夜，在深夜時也能喝上一碗讓人解酒又懷念的好味道。

未來「BAR PINE松」將每半年更新一次主題，讓客人們享用著源源不絕的創意能量。

【BAR PINE 松】

．地址：台北市大安區文昌街138號

．營業時間：19：00～01：00（週二公休）

．低消：平日400元、假日800 元，服務費10％

．電話：02-2703-1380

．Instagram：@BAR_PINE

．訂位：https://inline.app/booking/pine/pine

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