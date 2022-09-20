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PChome 24h購物「LANEIGE官方旗艦館」開館推限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物攜手LANEIGE蘭芝盛大開幕官方旗艦館，即日起至9月26日獨家明星商品「買正貨送正貨」最低43折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物攜手LANEIGE蘭芝盛大開幕官方旗艦館，即日起至9月26日獨家明星商品「買正貨送正貨」最低43折起。圖／PChome 24h購物提供

隨著季節進入夏末秋初，PChome 24h購物深耕女性客群，積極拓展美妝保養等市場，全站提供超過30,000種彩妝護膚商品，涵蓋資生堂集團、巴黎萊雅、理膚寶水以及今年加入旗艦館行列的韓國保養品牌AHC、美國智慧保養Paula’s Choice 寶拉珍選等，並攜手LANEIGE蘭芝即日起至9月26日推出「LANEIGE蘭芝官方旗艦館」開館慶活動。此外，PChome 24h購物也祭出每月10日保濕日、11日醫美日、20日面膜日、30日彩妝日等4大主題日活動。

PChome 24h購物「LANEIGE蘭芝官方旗艦館」盛大開幕，即日起至9月26日祭出三重好康：獨家特談明星商品組買正貨送正貨，相當於最低43折起；結帳滿2,500元領券再折300元；消費滿額加碼送水酷保濕潔顏3件組、睡美人保濕3件組或時尚保溫瓶等限量好禮，贈品數量有限，送完為止。

歡慶開幕，PChome 24h購物「LANEIGE蘭芝官方旗艦館」獨家推出明星商品買正貨送正貨組合優惠，包含全球每40秒賣出一瓶的「LANEIGE蘭芝水酷修護保濕精華50ml」，開幕慶下單買50ml送100ml，贈送水酷肌因保濕精華70ml（清爽）、水酷修護保濕醒肌露（清爽）15ml及水酷修護保濕導入液（清爽）15ml，即日起至9月26日特價1,650元；「LANEIGE蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃 30ml」即日起至9月26日領券折扣後特價2,350元，還可獲得水酷肌因保濕精華70ml（清爽）及維他命C淨膚霜10ml X 3入，相當於原價43折；「LANEIGE蘭芝維他命C淨膚霜50ml」買再送水酷肌因保濕精華70ml（清爽）與維他命C淨膚煥顏精露15ml X 3入，即日起至9月26日整組特價1,800元。

PChome 24h購物推出每月20日限定「面膜日」，祭出超過100款人氣熱銷面膜超殺2折起，9月20日至9月22日下單最高訂單金額再加碼送森田藥粧面膜250片，限量3三名。推薦「森田DR.JOU高保濕菁華露面膜30入」特價688元，還有征服法國的台灣之光「TTM提提研美妝大賞獲獎面膜20入組」特價888元。

LANEIGE蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃30ml－復刻1+1組，PChome 24h購物即日起至9月26日領券折扣後特價2,350元。圖／PChome 24h購物提供
LANEIGE蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃30ml－復刻1+1組，PChome 24h購物即日起至9月26日領券折扣後特價2,350元。圖／PChome 24h購物提供
森田DR.JOU高保濕菁華露面膜30入，PChome 24h購物即日起至9月30日特價688元。圖／PChome 24h購物提供
森田DR.JOU高保濕菁華露面膜30入，PChome 24h購物即日起至9月30日特價688元。圖／PChome 24h購物提供
TTM提提研美妝大賞獲獎20入組，PChome 24h購物即日起至9月30日特價888元。圖／PChome 24h購物提供
TTM提提研美妝大賞獲獎20入組，PChome 24h購物即日起至9月30日特價888元。圖／PChome 24h購物提供
LANEIGE蘭芝維他命C淨膚霜50ml－復刻1+1組，PChome 24h購物即日起至9月26日特價1,800元。圖／PChome 24h購物提供
LANEIGE蘭芝維他命C淨膚霜50ml－復刻1+1組，PChome 24h購物即日起至9月26日特價1,800元。圖／PChome 24h購物提供
LANEIGE蘭芝水酷修護保濕精華50ml－復刻1+1組，PChome 24h購物即日起至9月26日特價1,650元。圖／PChome 24h購物提供
LANEIGE蘭芝水酷修護保濕精華50ml－復刻1+1組，PChome 24h購物即日起至9月26日特價1,650元。圖／PChome 24h購物提供

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