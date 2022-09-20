國門快開、最愛還是日本！Booking.com出入境趨勢揭密

國門開放露出曙光，國人引頸期盼能踏出國門，為了解國內外旅人的心之所向，全球旅遊搜尋引擎Booking.com根據9~10月的後台數據，整理出「出入境旅人搜尋趨勢」，獨家揭密台灣旅人的出國趨勢，以及最想造訪台灣的外國旅人。

數據顯示，「日本」、「德國」和「義大利」是台灣旅人出境熱門搜尋目的地前三名，歐洲多個地區更是榜上有名。而觀察近期搜尋台灣為目的地的旅人所在地，則以來自「美國」、「新加坡」和「日本」的旅人最想來台旅遊。

根據Booking.com近期後台數據，「日本」在搜尋目的地排名中高居第一，毫無疑問地是台灣人最愛的旅行地；前十名中，充滿流行文化的「南韓」和度假勝地「泰國」分別位居第六名和第十名。值得一提的是，榜單上有六個目的地都位於歐洲地區，從「德國」到「瑞士」，顯見前往歐洲旅遊的熱度開始湧現。

台灣旅人出境熱門搜尋目的地前十名依序為日本、美國、德國、義大利、法國、南韓、西班牙、英國、瑞士、泰國。

不只台灣旅人想出國，外國旅人同樣迫不及待想造訪台灣。Booking.com依據後台數據整理出想訪台的旅人所在地，「美國」位居第一，而「新加坡」和「日本」緊接在後，從排名中也可看到，無論是「德國」、「英國」、「法國」還是鄰近國家如「印尼」、「馬來西亞」皆榜上有名。

搜尋台灣為目的地的旅人所在地前十名依序為美國、新加坡、日本、德國、澳洲、英國、加拿大、馬來西亞、印尼、法國。

Booking.com同步推出年中大優惠，旅人可用於預訂下一趟旅程的住宿並享有至少85折，此折扣適用於2022年9月30日（含）前完成訂房和入住的訂單。此外，Booking.com日前也為Genius常客獎勵計畫推出第3級，讓全球旅客可以獲得新一級的額外好康。