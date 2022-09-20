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點亮造型不用花大錢！搶眼心機穿搭就從選對配件開始

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Daniel Wellington這季受到熱播美劇「高校十八禁Euphoria」啟發，打造了The Lumine Collection閃耀系列腕表與飾品。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington這季受到熱播美劇「高校十八禁Euphoria」啟發，打造了The Lumine Collection閃耀系列腕表與飾品。圖／Daniel Wellington提供

除了服裝搭配，從配件選擇最能看出一個人的品味優劣；然而高質感的單品通常所費不貲，如何兼顧荷包與個人風格，就是每個年輕女孩的課題。還好流行品牌Daniel Wellington幫你我都想到了，在這季分別運用了捷克水晶以及珍珠母貝等材質，點綴於飾品與腕表上，讓人搭配時就能在舉手投足之間，呈顯高雅氣息。

Daniel Wellington這季受到熱播美劇「高校十八禁Euphoria」啟發，打造了The Lumine Collection閃耀系列腕表與飾品。Daniel Wellingto讓經典的Quadro方型腕表、Petite圓型腕表，結合白珍珠母貝錶盤及黑珍珠母貝表盤，同時裝飾了12顆Preciosa捷克水晶當作時標，提供鍍玫瑰金色與金屬銀色的選擇，變換出不同風格，而且搭配精緻拋光處理的麥穗紋理表帶，更顯高雅。而同系列，Daniel Wellington更推出了耳飾、戒指、手環和項鍊配件，同樣在部分款式點綴了捷克水晶，讓質感再提升，搭配腕表時更是搶眼有型。

Alexandre de Paris珍珠花園仕女夾9,400元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris珍珠花園仕女夾9,400元。圖／Alexandre de Paris提供

不想只是點綴造型成為焦點，還想兼具實用性的話，那麼來自法國亞歷山卓精品髮飾（Alexandre de Paris），就是最佳選擇之一。甫上市的焦糖玫瑰紅酒系列，靈感來自秋天庭園裡的餐桌，以飽和且具有亮澤感的暖色調為設計主軸。運用米、棕、粉、紅、黑色，結合多元的材質如絲絨、毛呢，與經典的醋酸纖維、施華洛世奇水晶和珍珠，以及蘊含鄉村風格的格紋設計，打造出觸感豐富、色彩鮮明的多款髮飾。其中的「珠蕊小花凡登夾」為限量款式，其花瓣採用雷射雕刻工法，並透過精準的溫控以達到美麗的顏色；鑲嵌在花蕊上的小珍珠則讓整個設計更顯立體生動，細膩展現品牌的法式優雅。

Daniel Wellington閃耀系列Quadro腕表，7,290元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington閃耀系列Quadro腕表，7,290元起。圖／Daniel Wellington提供

Alexandre de Paris6珠蕊小花凡登夾5,600元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris6珠蕊小花凡登夾5,600元。圖／Alexandre de Paris提供

Daniel Wellington閃耀系列戒指，1,790元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington閃耀系列戒指，1,790元起。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington閃耀系列項鍊，3,390元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington閃耀系列項鍊，3,390元起。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington閃耀系列Petite腕表，6,390元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington閃耀系列Petite腕表，6,390元起。圖／Daniel Wellington提供

腕表 捷克

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