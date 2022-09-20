點亮造型不用花大錢！搶眼心機穿搭就從選對配件開始

除了服裝搭配，從配件選擇最能看出一個人的品味優劣；然而高質感的單品通常所費不貲，如何兼顧荷包與個人風格，就是每個年輕女孩的課題。還好流行品牌Daniel Wellington幫你我都想到了，在這季分別運用了捷克水晶以及珍珠母貝等材質，點綴於飾品與腕表上，讓人搭配時就能在舉手投足之間，呈顯高雅氣息。

Daniel Wellington這季受到熱播美劇「高校十八禁Euphoria」啟發，打造了The Lumine Collection閃耀系列腕表與飾品。Daniel Wellingto讓經典的Quadro方型腕表、Petite圓型腕表，結合白珍珠母貝錶盤及黑珍珠母貝表盤，同時裝飾了12顆Preciosa捷克水晶當作時標，提供鍍玫瑰金色與金屬銀色的選擇，變換出不同風格，而且搭配精緻拋光處理的麥穗紋理表帶，更顯高雅。而同系列，Daniel Wellington更推出了耳飾、戒指、手環和項鍊配件，同樣在部分款式點綴了捷克水晶，讓質感再提升，搭配腕表時更是搶眼有型。

Alexandre de Paris珍珠花園仕女夾9,400元。圖／Alexandre de Paris提供

不想只是點綴造型成為焦點，還想兼具實用性的話，那麼來自法國亞歷山卓精品髮飾（Alexandre de Paris），就是最佳選擇之一。甫上市的焦糖玫瑰紅酒系列，靈感來自秋天庭園裡的餐桌，以飽和且具有亮澤感的暖色調為設計主軸。運用米、棕、粉、紅、黑色，結合多元的材質如絲絨、毛呢，與經典的醋酸纖維、施華洛世奇水晶和珍珠，以及蘊含鄉村風格的格紋設計，打造出觸感豐富、色彩鮮明的多款髮飾。其中的「珠蕊小花凡登夾」為限量款式，其花瓣採用雷射雕刻工法，並透過精準的溫控以達到美麗的顏色；鑲嵌在花蕊上的小珍珠則讓整個設計更顯立體生動，細膩展現品牌的法式優雅。

Daniel Wellington閃耀系列Quadro腕表，7,290元起。圖／Daniel Wellington提供

Alexandre de Paris6珠蕊小花凡登夾5,600元。圖／Alexandre de Paris提供

Daniel Wellington閃耀系列戒指，1,790元起。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington閃耀系列項鍊，3,390元起。圖／Daniel Wellington提供